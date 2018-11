Ministar odbrane Aleksandar Vulin kaže da ga brine kad Bakir Izetbegović Srbiju i srpski narod predstavlja kao prijetnju i istovremeno opravdanje za naoružavanje, ali ga takođe brine i što je to u BIH prošlo bez ikakve osude zvaničnika.

Aleksandar Vulin / 24sata.info

Vulin u saopštenju za medije poručuje da Bosna i Hercegovina može da se naoružava u mjeri u kojoj o tome odluče njeni legitimni organi i da to Srbija kao zemlja čuvar Dejtonskog sporazuma ne vidi kao prijetnju.



Brine ga, međutim, kako kaže, izjava odlazećeg bošnjačkog člana Predsjedništva o potrebi naoružavanja BiH i što to opravdava tvrdnjom da su "Bošnjaci sve više ugroženi politikom koja se vodi na srpskoj strani".



Vulin podsjeća da je tu optužbu Izetbegović iznio na proslavi Sedme brigade armije BiH, koja je, kako kaže, u svom sastavu je imala odred El Mudžahedin, sastavljen od islamista iz Saudiske Arabije i Avganistana, odred koji se proslavio odsjecanjem glava srpskih vojnika i civila.



"I nije prvo javno odsjecanje glava hrišćana bilo u Siriji i od strane Isisa već na planini Ozren od strane mudžahedina 7. brigade armije BiH. Takvi odredi su i onda i sada bili pretnja miru, a ne Srbi koji žive u BiH", kaže Vuli i dodaje da "mirovna politika predsjednika Vučića u Izetbegoviću nije imala iskrenog sagovorinika te da se nada da će se to promijeniti.



Zaključuje da bi dokaz promjene bio i odgovor na pitanje koje on postavlja već tri godine - šta je potrebno da organi BiH saopšte ko je pokušao da ubije Aleksandra Vučića i da li će za to bilo ko odgovarati?".





