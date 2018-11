Makedonija nema potpisani sporazum sa Mađarskom o ekstradiciji da bi tražila izručenje bivšeg premijera Nikole Gruevskog za kojeg se vjeruje da se nalazi u Budimpešti, ali se najavljuje da će to uraditi na drugi način.

Arhiv / 24sata.info

Makedonske vlasti su u ponedjeljak zvanično saopćile da je Gruevski, koji je pravosnažno osuđen na dvije godine zatvora, napustio Makedoniju da bi izbjegao izdržavanje kasne.



Lider VMRO-DPMNE Hristijan Miceski, koji je na toj poziciji zamijenio Gruevskog, kaže da je bivši premijer napustio Makedoniju zbog političkog progona koji se nad njim, i nad još neki članovima te pojedinačno najuticajnije opozicione stranke, vrši otkada nije na vlasti.



Iz Ministarstva pravde je Makfaksu rečeno da će, s obzirom na to da ne postoji međudržavni sporazum o ekstradiciji sa Mađarskom, izručenje Gruevskog biti traženo drugim pravnim aktima.



Makfaks podsjeća da je na identičan način Makedonija svojevremeno od Grčke tražila izručenje bjegunaca Gorana Gruejvskog i Nikole Boskovskog.



Makedonski premijer Zoran Zaev ponovio je danas da će Gruevski biti vraćen u Makedoniju, prenosi Tanjug.



“Ja kažem da će Gruevski biti vraćen. Mađarska bi trebalo da kaže da li je (Gruevski) otet ili je dobrovoljno ušao u diplomatsko vozilo Mađarske”, rekao je Zaev u intervjuu za portal Alsat M.



On je odlazak Gruevskog iz zemlje uporedio sa nekadašnjim premijerom Hrvatske Ivom Sanaderom, koji je takođe, nakon što je osuđen, otišao iz zemlje, ali je, kako je rekao, poslije godinu dana bio izručen hrvatskim vlastima.



Zaev je ponovio i da će biti pokrenuto pitanje odgovornosti protiv svakog za kojeg se utvrdi da je pomogao Gruevskom da napusti zemlju, počevši, kako je rekao, od njega.



“Ali ne možemo to riješiti u ovom trenutku zbog gnjeva javnosti”, rekao je Zaev.



Portal Alsat M podsjeća da do sada, makedonsko Ministarstvo unutrašnjih poslova i Tužilaštvo nisu izašli sa zvaničnim informacijama o tome kako je Gruevski napustio zemlju, kao ni u kom pravcu je otišao.



Albansko i crnogorsko ministarstvo policije potvrdilo je ranije da je Gruevski iz Makedonije ušao najprije u Albaniju, zatim u Crnu Goru, odakle je istog dana prešao u Srbiju na graničnom prijelazu Dobrakovo, a odatle vozilom mađarske ambasade u Beogradu otišao u Budimpeštu.



Dio makedonskih medija prenio je pisanje bugarskog Fokusa da se Gruevski više ne nalazi ni u Mađarskoj, već da je u Rusiji ili Turskoj.



“Prema još nepotvrđenim informacijama, Gruevski je napustio Mađarsku”, izjavio je visoki neimenovani predstavnik iz VMRO-DPMNE, bugarskom Fokusu, prenijeli su lokalni mediji.



U intervjuu za bugarski radio Fokus, istoričar Krasimir Uzunov tvrdi da je Gruevski Makedoniju napustio bez pomoći aktuelne vlasti.



U prilog tome on kaže da bi Gruevski, da mu je pomogla aktuelna vlast da napusti zemlju, povukao novac iz banaka.



Uzunov “nestanak” Gruevskog smatra misterioznim, što u ovoj državi nije zabilježeno u posljednjih 100 godina.



Mediji prenose da bugarski istoričar ide toliko daleko da ostavlja otvorenu mogućnost da Gruevski sa nekim od svojih stranačkih kolega iz VMRO-DPMNE formira ekspozituru te stranke u nekoj stranoj državi.



"Ako se pročita istorija ove organizacije, takva mogućnost stvarno postoji”, kazao je Uzunov.

(FENA)