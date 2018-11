Slovenska policija objavila je u četvrtak da je u zadnja dva dana otkrila 27 ilegalnih migranata na području djelovanja policijskih uprava Koper i Novo Mesto, a dio ih je već vraćen u Hrvatsku, dok ostali čekaju sa završetkom postupaka.

Riječ je o državljanima Pakistana, Afganistana, Turske i Bangladeša, a za sada nije poznato hoće li netko od njih u Sloveniji zatražiti azil.



Uhvaćeni migranti koji u Sloveniji nakon što ih policija otkrije izjave da će u zemlji zatražiti azil, nakon čega ne čekajući rješenje odlaze prema sjeveru Europe što tijela vlasti vide kao zloporabu instituta međunarodne zaštite, a nešto povećani migrantski tijek od početka ove godine ponukao je oporbu da zatraži učinkovitiji nadzor granica, prenosi Hina.



Slijedeći će tjedan u parlamentu biti održana izvanredna sjednica o marakeškoj deklaraciji, nakon zahtjeva oporbe da se Slovenija povuče iz globalnog dogovora o migracijama, postignutog u Ujedinjenim narodima prije nekoliko mjeseci i ne prisustvuje sastanku u Marakešu koji se održava na tu temu idućeg mjeseca.



Ministar vanjskih poslova Miro Cerar kazao je međutim u četvrtak nakon sjednice vlade da će Slovenija u Marakešu na skupu koji bi trebao donijeti deklaraciju o migracijama biti prisutna i da prihvaća sporazum.



Vlada podržava globalni dogovor o migracijama postignut u UN-u, kazao je Cerar, dodavši da će se u Marakešu donijeti neobvezujući politički dokument koji ne obvezuje zemlje koje taj dokument podrže da promijene svoje zakone o migracijama, da na tom području one ostaju suverene.



Dapače, globalni sporazum o migracijama omogućit će, rekao je Cerar, međunarodnu suradnju na sprječavanju nezakonitih migracija.



Nema nikakvog razloga da se Slovenija povuče iz sporazuma UN-a, kazao je Cerar dodajući da države koje to budu učinile ne koriste ni europskoj niti globalnoj sigurnosti.



"Protiv ilegalnih migracija treba nastupiti zajedno i ne dopustiti ih. Kad nezakoniti migranti budu htjeli doći u Sloveniju ili susjedne države, one će sve morati surađivati da to spriječimo, to nećemo moći sami", kazao je Cerar, dodavši da javnost ne bi smjela nasjesti na oporbenu politizaciju te teme.





(FENA)