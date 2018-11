U Srbiji je od groznice Zapadnog Nila do sada registrovano 415 slučajeva obolijevanja, dok je 36 osoba umrlo od te groznice, saopštio je danas Institut za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut".

Ilustracija / 24sata.info

Na osnovu podataka Batuta, to se odnosi na period do 13. novembra, a broj smrtnih ishoda je isti kao i ranije u oktobru.



Slučajevi groznice Zapadnog Nila su prijavljivani najviše sa teritorije Beograda (214), sa Južnobačkog (56 osoba), Južnobanatskog (54), Braničevskog (24), Podunavskog (19), Sremskog (10), Kolubarskog (osam), Zapadnobačkog (sedam), po šest osoba iz Severnobanatskog i Srednjebanatskog, Pomoravskog (tri), Zlatiborskog i Šumadijskog po dva i po jedan iz Mačvanskog, Raškog, Borskog i Rasinskog okruga.



Do 9. novembra u zemljama Evropske unije u humanoj populaciji prijavljeno je 1.489 slučajeva obolijevanja od groznice Zapadnog Nila i to: u Italiji 569, Grčkoj 309, Rumuniji 276, Mađarskoj 214, Hrvatskoj 53, Francuskoj 24, Austriji 20, Bugarskoj 15, Češkoj Republici pet, Sloveniji tri i Kipru jedan.



Pored toga, u Izraelu je prijavljeno 110 slučajeva i na Kosovu 14 slučeva obolijevanja od groznice Zapadnog Nila.



U istom periodu u zemljama EU registrovani su smrtni ishodi koji se mogu dovesti u vezu sa obolijevanjem od groznice Zapadnog Nila i to: u Italiji (45), Grčkoj (42), Rumuniji (42), Bugarskoj dva, i po jedan u Češkoj Republici i Mađarskoj. Pored toga, na Kosovu su registrovana tri smrtna ishoda.





(AA)