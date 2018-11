Nakon što je u januaru ove godine u intervjuu za londonski Ekonomist premijerka Srbije Ana Brnabić negirala genocid u Srebrenici, sa istim tvrdnjama nastavila je i u intervjuu za Deutsche Welle.

Voditelj intervjua je insistirao da Brnabić prizna da se u Srebrenici desio genocid.



Voditelj: Ali pogledajte, pa međunarodne institucije su rekle da se genocid desio.



Brnabić: Gospodine, uredu. Neka su rekle. Za Srbiju se genocid u Srebrenici nije dogodio. Odgovorno lice za taj užasan ratni zločin je izručeno Hagu i Srbija je uradila sve što je bilo do nje.



Voditelj: To je za Vas crvena linija koju nećete preći, zar ne? Vi hoćete da prekrajate historiju.



- Mi samo kažemo ono što su činjenice za nas i dala sam Vam odgovor i ponovit ću - u Srebrenici se nije desio genocid. Također, Vi posmatrate Srbiju kao da je ona neki izolirani sistem. Pogledajte kako zemlje u regionu tretiraju ratne zločince... - istakla je Brnabić.



Podsjetimo, u januaru ove godine da se u Srebrenici dogodio strašan zločin zbog koga se osjeća loše, ali ne misli da je to bio genocid i pored brojinih presuda međunarodnih sudova koji su to utvrdili, Brnabić je za Ekonomist rekla.



- Ne mislim da je bio genocid. Bio je to užasan, užasan zločin. Teško mi je da govorim o tome. Zločin zbog kojeg se osjećam loše, zbog kojeg se stidim jer je napravljen u ime Srba, zločin koji je stvorio sliku o Srbima kakva ne treba da se stvara, sliku o Srbima kao konzervativnim, homofobičnim ljudima, rekla je tada Brnabić.



(24sata.info)