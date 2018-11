Županijski sud u Varaždinu održao je danas ročište po zahtjevu odbrane da Dragan Vasiljković, poznatiji kao Kapetan Dragan, bude pušten na slobodu nakon što je odslužio dvije trećine zatvorske kazne, a odluka bi trebalo da bude donesena po hitnom postupku, rekao je Srni šef tima odbrane Savo Štrbac.

Dragan Vasiljković / 24sata.info

Štrbac je naglasio da tim odbrane vjeruje da su ispunjeni svi uslovi da Vasiljković bude pušten i da bi to moglo biti do kraja decembra.



Prema njegovim riječima, pod pretpostavkom da odluka bude pozitivna i da Vasiljković bude pušten, on sam će odlučivati da li će iz Hrvatske otići u Srbiju ili Australiju, jer ima državljanstvo obje zemlje.



Štrbac je naveo da se Vasiljković kratko javio video-linkom iz zatvora i poručio da ima puno rezervi prema hrvatskom pravosuđu i prema tome da će donijeti pozitivnu odluku, jer su ga i osudili bez valjanih dokaza i bez dokazane krivice.



Štrbac je dodao da će rješenje o odluci biti dostavljeno strankama pisanim putem i da obje strane, i optuženi i tužilaštvo, imaju pravo žalbe.



Prvostepenom presudom Županijskog suda u Splitu Dragan Vasiljković je u septembru prošle godine osuđen na 15 godina zatvora.



Vrhovni sud Hrvatske u julu je smanjio Vasiljkoviću za godinu i po dana kaznu zatvora i pravosnažno ga osudio na 13 i po godina zbog navodnih ratnih zločina nad civilima i ratnim zarobljenicima u Hrvatskoj, prenosi Srna.



Vasiljković je u pritvoru proveo skoro 13 godina, što mu je uračunato u kaznu.



Kapetan Dragan, koji ima i srpsko i australijsko državljanstvo, uhapšen je u Australiji, a Hrvatskoj je izručen u maju 2015. godine.



