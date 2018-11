Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da vjeruje da će predstojeća posjeta predsjednika Ruske Federacije Vladimira Putina biti do sada najplodotvornija po broju i sadržini sporazuma, koje će zajednički potpisati, i ujedno zahvalio Rusiji i njenom predsjedniku na podršci koju daju teritorijalnom integritetu Srbije i njenim naporima za pronalaženje kompromisnog rješenja za KiM.

Aleksandar Vučić / 24sata.info

Predsjednik Srbije je u razgovoru sa ambasadorom Rusije Aleksandrom Čepurinom rekao da je izuzetno zadovoljan razgovorom sa potpredsjednikom ruske vlade Jurijem Borisovim o pripremi posjete šefa ruske države Srbiji.



"Vjerujem da će njegova posjeta do sada biti najplodonosnija i najplodotvornija u smislu i broja sporazuma i sadržine sporazuma, u različitim sferama društvenog života, koje ćemo zajednički da potpišemo", naglasio je Vučić.



Kako je rekao, za Srbiju su od izuzetnog značaja energetika, infrastrukturni projekti kao i inovativne tehnologija, ali takođe i sve druge oblasti u kojima smo imali dobru saradnju, a u kojima možemo da napravimo pomake naviše.



"Još jedanput da se zahvalim i ruskom predsjedniku i vama na podršci koju pružate srpskom narodu i Srbiji i u očuvanju njenog teritorijalnog integriteta i što podražavate naše napore za postizanje kompromisnog rješenja, a ne rješenja koje bi nastalo kao rezultat pritisaka, ucjena i jednostranih rješenja", istakao je Vučić.



Naglasio je još jednom da se sa velikom pažnjom i nestrpljenjem očekuje dolazak predskednika Rusije u Srbiju, uz uvkerenje da će to biti još jedan "beočug u lancu" naših veoma, veoma dobrih odnosa, bliskih, iskrenih prijateljskih i da ćemo imati priliku da nivo odnosa Srbije i Rusije podignemo za još jednu stepenicu i na još jedan viši nivo, prenosi Tanjug.



Vučić je čestitao ruskom narodu i državi pobjedu u Velikom ratu, i ukazao da Srbi tu pobjedu sa najvećim ponosom obilježavaju i pokazuju pijetet prema našim žrtvama.



"Mislim da je Srbija po broju žrtava vjerovatno prva ili druga zemlja proporcionalno broju stanovnika i teritoriji koju je obuhvatala, na savezničkoj strani naravno, i zato nas sve što se dogodi ili negira ili na bilo koji način umanjue žrtve našeg naroda, to posebno pogađa", rekao je predsjednik Srbije.



Zato želim, naglasio je predsjednik Srbije, da se zahvalim na poštovanju koje ste ukazali prema srpskim žrtvama, a srpski narod i građani Srbije to itetako umiju da cijene.



(24sata.info)