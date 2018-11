Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da će briselski dijalog biti nastavljen onda kada Priština prihvati da se ponaša civilizovano i u skladu sa pravilima koje je i sama prihvatila prije mnogo godina.

Aleksandar Vučić / 24sata.info

On je rekao da Beograd želi dijalog sa Prištinom i da nikoga ne ucjenjuje eventualnim otvaranjem novih pregovaračkih poglavlja.



"Ne kažemo biće dijaloga ako nam otvorite dva, tri, četiri poglavlja. Učestvujemo u dijalogu, ali ne sa onima koji krše sporazume koje su sami potpisali i svaki put misle da je to dozvoljeno i da mogu da vrše dodatni pritisak", rekao je Vučić.



Prema njegovim riječima, zvanični Beograde želi da vjeruje da će EU i ostali kojima je stalo do dijaloga da utiču na Prištinu koja je nedavno povećala takse za 10 odsto na uvoz robe iz centralne Srbije i BiH i time prekršila Cefta sporazum.



"Želimo da verujemo da će EU i ostali kojima je stalo do dijaloga da utiču na one kojima su pomagali u proglašavanju nezavisnosti", rekao je Vučić nakon sastanka sa predsjednikom grčke partije Nova demokratija Kirijakosom Micotakisom.



Govoreći o naporima Prištine da postane član Interpola i naporima Beograda da je u tome spriječi, Vučić je rekao da je to "teška i gotovo nemoguća misija".



On je naveo da su i zemlje koje ne priznaju samoproglašeno Kosovo pod velikim pritiskom da na glasanju budu makar uzdržane, kako bi Priština imala više glasova koji je podržavaju.



"Da li će oni moći da zadrže tu prednost? Borićemo se da ne. Da li ćemo uspjeti? Nije lako. Mi sami ulažemo u to sve što imamo. I svoj novac i svoje znanje. Borimo se i to je ono što možemo. Nemamo moćne sponzore", rekao je Vučić.





(24sata.info)