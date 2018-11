Nismo oduševljeni svakom fotografijom, ali svako ima svoju politiku i poziciju, kao što je ima i Srbija, poručio je danas predsjednik Srbije Aleksandar Vučić povodom fotografije na kojoj se u Parizu rukuju ruski predsjednik Vladimir Putin i kosovsi predsjednik Hašim Tači.

Aleksandar Vučić / 24sata.info

"Može Tači da juri Putina koliko hoće, ali neće dobiti podršku za bilo šta s čime se Srbija ne saglasi", rekao je Vučić na pres konferenciji i istakao da smo u ovom trenutku 'mnogo daleko od usaglašavanja'.



Naveo je da kao što Rusija ima svoje interese, imaju ih i SAD.



"To što se ja vidim sa Trumpom ne znači da će SAD da promijeni mišljenje o Kosovu, kao što ga neće promijenti ni to što je Trump rekao da su Srbi veliki narod", primijetio je predsjednik Vučić.



Tako je uvjeren da ni Rusija neće mijenjati poziciju i da će, kao i do sada, biti uz Srbiju.



Za fotografju Putina i Tačija je rekao da ne zna kada je napravljena u Parizu, gdje je juče održana ceremonija povodom 100 godina primirja u Prvom svjetskom ratu, ali zna kako je Putin reagovao na samoj ceremoniji kada je shvatio sa kim se rukuje.



A povodom Tačijevih navoda o tom razgovoru, rekao je:



"Nije to moja stvar. To je pitanje za Rusiju i za Prištinu. Nije na nama da vodimo računa šta će da radi velika sila kao što je Rusija, nije na meni ni da kukam...", rekao je Vučić.



"Ne vjerujem da je Putinu uvijek lako, uprkos činjenici da EU de fakto podržava nezavisnost Kosova, a da se mi nalazimo na evropskom putu. Nije mu lako. Nismo oduševljeni svakom fotografijom. U politici nema ljubavi, već samo interesa", poručio je Vučić.



Rusija je, istakao je, naš prijatelj, sa Rusijom imamo dobre odnose i imaćemo još bolje odnose.



Naveo je da ruski predsjednik Putin dolazi u Srbiju u januaru iduće godine, a da nikad neće otići u Prištinu.



U decemrbu, dodaje, u Srbiju dolazi i francuski predsjednik Emmanuel Macron, koji, naglasio je, takođe neće otići u Prištinu.



Istakao je da u Srbiju dolaze i kineski predsjednik i premijer i predsjednik Izraela, kao i predsjednik Turske Redžep Tajip Erdoan i drugi ljudi, sa različitih strana svijeta.



"Pitaju me kako mogu da poznajem Orbana i Soroša. Mogu, to je najveća pohvala srpskoj politici, jer je uspjela da izvuče najviše na različitim stanama svijeta", poručio je Vučić.





(NN)