Kosovski predsjednik Hašim Tači tvrdi da je ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu tokom susreta u Parizu rekao da nisu "ni prijatelji ni neprijatelji", a da je Putin rekao da je "promjena ruskog stava prema Kosovu osjetljivo pitanje".

RTK2 na srpskom jeziku prenosi da je Tači u sinoćnjem intervjuu za "Klan Kosova" ocijenio da je "sastanak sa Putinom nedostajao Kosovu na međunarodnoj sceni" i da je to "veliko dostignuće" i korak za kosovsku diplomatiju.



Prema tvrdnji Tačija, "stav Rusije prema Kosovu treba da se mijenja" i da je "sastanak sa ruskim predsjednikom bio razumljiv u tom pravcu".



"Bio je korektan sastanak, normalan, bez nekog posredovanja. Ovo je prvi sastanak između Kosova i Rusije na institucionalnom nivou. Mislim da je ovo korak naprijed u odnosima sa Rusijom. To je dobro za obje zemlje, za mir i stabilnost ubuduće", rekao je Tači.



On je dodao da sa Putinom nije razgovarao "o konkretnim stvarima, detaljima".



"Razgovarali smo o opštim aspektima i mogućnosti da Rusija menja svoj stav prema Kosovu. Putin je istakao da je ovo osjetljivo pitanje. Naglasio sam da nismo ni prijatelji ni neprijatelji, ali možemo da imamo normalne i korektne odnose kao i ostale zemlje sa Rusijom", rekao je Tači.





(24sata.info)