Istražni zatvor "Skoplje" u ponedjeljak je obavijestio skopski kazneni sud da se poslanik i bivši premijer Makedonije Nikola Gruevski nije doborovoljno javio za izdržavanje kazne u zakonom predviđenom roku.

U kaznenom sudu "Skoplje 1" lokalnim medijima su rekli da će, poslije nekoliko neuspješnih pokušaja od petka, danas ponovo pokušati da Gruevskom uruče rješenje o upućivanju na zatvorsku kaznu od dvije godine po pravosnažnoj presudi u slučaju "Tenk".



"Do kraja radnog dana sud će izvjestiti o posljednjem pokušaju da se Gruevskom uruči rješenje i o daljim postupcima ukoliko se u tome ne uspije", prenosi Beta.



Podsjeća se da sudski dostavljač u petak uveče u tri pokušaja nije pronašao bivšeg premijera na adresi iz lične karte.



Obavještenje zatvora da se Gruevski u predviđenom roku nije doborovoljno javio na izdržavanje kazne, uslov je na osnovu kojeg sud može da traži raspisivanje potjernice.



Kazneno vijeće Osnovnog suda "Skoplje 1" u petak kasno popodne odbacilo je žalbu Gruevskog i potvdilo rješenje kojim se bivšem premijeru odbija odlaganje odsluženja zatvorske kazne i upućuje u zatvor.



Prema uputnom aktu, Gruevski je trebalo da se u zatvor u skopskom naselju Šuto Orizari javi najkasnije do 8. novembra, ali je taj rok probijen do završetka žalbenog roka i odluke Kaznenog vijeća.



Gruevski je pravosnažno osuđen na dvije godine zatvora zbog nezakonite kupovine blindiranog "mercedesa S 600 gard" 2012. godine kada je bio premijer.



U tom sudskom postupku prvostepeno je na šest godina zatvora osuđena tadašnja ministrarka unutrašnjih poslova i bliska saradnica Gruevskog, Gordana Jankulovska, dok je njen pomoćnik Đoko Popovski pravosnažno osuđen na četiri i pol godine.



Za kupovinu luksuznog automobila plaćenog skoro 600.000 evra saznalo se 2015. godine, kada je opozicija objavila prisluškivani razgovor u kojem je Gruevski od tadašnje ministarke Jankulovske tražio da njezino Ministarstvo unutrašnjih poslоva kupi "mercedes" koji bi on koristio, a da javnost to ne sazna.





