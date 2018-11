Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je danas u Parizu, gdje je održana centralna svečanost obilježavanja 100. godišnjice završetka Prvog svjetskog rata, da je u dva navrata, na kratko, razgovarao sa američkim predsjednikom Donaldom Trumpom, koji je istakao da su Srbi veliki narod.

Aleksandar Vučić / 24sata.info

"Rekao je da su Srbi veliki narod i da ja predstavljam veliki narod. Ponosan sam jer je on, pored (Vladimira) Putina, ovde najveća zvijezda. Ovo je rekao pred 25 ljudi", rekao je Vučić.



Vučić je dodao da nije bilo vremena ni prostora za duži i ozbiljniji razgovor sa američkim predsjednikom, ali da je on tokom susreta izrazio nadu i želju da Srbija sa SAD ostvari bolje odnose i da Trump posjeti Srbiju. prenosi Tanjug.



Rekao je i da su jedan drugom čestitali praznik.



"Siguran sam da ne zna da sam predsjednik Srbije, bez ozbira što smo se i ranije vidjeli. Nisam od onih koji pate od kompleksa viših vrijednosti i značaja. Znam da nema pojma ko sam. Dok se ja predstavim i kažem osnovne stvari o Srbiji… Bio sam srećan kad je to bila njegova reakcija", rekao je Vučić.



On je dodao da je Trump svoj komentar ponovio i pred drugim ljudima.





(24sata.info)