Vojska Srbije (VS) napreduje koracima od sedam milja, izjavio je danas predsjednik Srbije Aleksandar Vučić poslije vježbe "Stoljeće pobjednika" i, usporedivši snagu vojski u regiji, najavio nova ulaganja u 2019. godini i vojni proračun Srbije od milijardu eura.

Foto: Tanjug

Vučić je za Radio-televiziju Srbije rekao kako se, izuzev Rumunjske koja ma veliku vojsku, nitko u regiji osim Mađara ne može usporediti sa srbijanskom vojskom.



"Mi i Mađari smo tu negdje, a ostali daleko iza. Grčka ima ogromnu vojsku i to nisu usporedive brojke. Mi dramatično snažimo vojsku. Nisu to koraci od milje, već od sedam milja", naglasio je Vučić.



Vučić je ukazao i na trenutnu opremljenost VS-a, naglasivši da je danas Srbija pokazala osam od 10 MIG-ova 29, te najavio da će još četiri ta lovca ruske proizvodnje nabaviti iz Bjelorusije.



Predsjednik Srbije, koji je po Ustavu vrhovni zapovjednik oružanih snaga, ocijenio je da su "generali dobro pripremili vježbu", te da su "i svi drugi dobro uradili svoj posao".



Vučić je, osim jačanja ratnog zrakoplovstva i protuzračne obrane, najavio ulaganje u još suvremenija borbena vozila, te podsjetio da se od Rusije, u okviru vojno-tehničke suradnje, očekuje još 30 tenkova.



Vučić je za RTS naglasio potrebu jačanja obrambenih potencijala sukladno modernim tehnologijama kako bi se što manje izlagali riziku životi vojnika, ocijenivši kako "napadač uvijek ima ozbiljnu prednost".



On je najavio kako će se do kraja 2019. godine vidjeti " ogroman napredak u opremanju vojske", te da će vojni proračun, premda je njegov nominalni iznos predviđen na oko 650 milijuna eura, zapravo biti - milijardu i 50 milijuna eura.



Mnogo toga moći ćete vidjeti iduće godine - stiže devet helikoptera H-145 za vojsku i policiju, četiri helikoptera Mi-35, još tri Mi-17. Bit će novih tenkova, borbenih oklopnih vozila, pobrojao je Vučić i ponovio raniju najavu da će vojska dobiti i devet posto veće plaće.



Srbija oprema svoju vojsku koja ne želi ni s kim ratovati, već ima preventivni utjecaj, pa o tome trebaju razmišljati svi oni koji planiraju napasti Srbiju, poručio je srbijanski šef države i istaknuo da Vojske Srbije prije pet godina i danas "nisu iste vojske".



Vojnoj vježbi "Stoljeće pobjednika" nazočio je kompletan državni vrh Srbije, diplomatski zbor, predstavnici raznih razina vlasti u Srbiji, te čelnici Republike Srpske - predsjednik Milorad Dodik i premijerka Željka Cvijanović.



Vojnom vježbom "Stoljeće pobjednika" u kojoj je na 10 lokacija diljem zemlje sudjelovalo 8000 pripadnika VS-a s ukupno 645 borbenih sustava, Srbija je obilježila 100. obljetnicu pobjede u Prvom svjetskom ratu.





(HINA)