U Šibeniku je u subotu započela 2. sjednica drugog saziva Savjeta Vlade Republike Hrvatske za Hrvate izvan Republike Hrvatske.

Foto: 24sata.info

Državni tajnik Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske Zvonko Milas i staknuo kako je ova sjednica ujedno prilika da se razmotri sve što je do sada učinjeno i što je potrebno učiniti za još jače povezivanje i jačanje odnosa između Hrvatskog naroda izvan Republike Hrvatske s domovinom.



Milas je istaknuo projekte Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske, a posebno ukazao na važnost pilot projekta Registar hrvatskih subjekata izvan Republike Hrvatske koji ima za cilj povezivanje svih Hrvata gdje god živjeli, kao i novog Zakona o hrvatskom državljanstvu, te iskorak koji se odnosi na obrazovanje - posebne upisne kvote osigurane na fakultetima Sveučilišta u Zagrebu te projekt "Korijeni".



Najavio je i edukativni program – Ljetna škola Domovina koji je namijenjen mladim generacijama u hrvatskom iseljeništvu, a prva generacija polaznika očekuje se 2019. godine.



- Svi projekti i sva dostignuća nastali su temeljem volje, truda, rada i partnerskog odnosa svih nas, pri čemu su zajedničke inicijative neizostavni dijelovi svakog pokrenutog i realiziranog posla, a ujedinjeni u tom zajedništvu možemo nastaviti graditi našu hrvatsku, svjetsku priču - poručio je državni tajnik Milas.



Potpredsjednica Vlade Republike Hrvatske i ministrica vanjskih i europskih poslova Marija Pejčinović Burić, koja je ujedno i izaslanica predsjednika Vlade, zahvalila se svima koji radom u Savjetu pomažu Vladi u kreiranju i provedbi politika, aktivnosti i programa koji se odnose na Hrvate izvan hrvatskih granica te naglasila da je Savjet važno tijelo koje kroz razmjenu ideja i najboljih praksi radi na odgovorima na pitanja od interesa za hrvatski narod u cijelom svijetu.



Prisutne je pozdravio i Ivan Grbešić, predsjednik drugog saziva Savjeta Vlade Republike Hrvatske za Hrvate izvan Republike Hrvatske, koji je istaknuo kako su gotovo nakon dvadeset godina učinjeni pomaci, promjene i pozitivni rezultati.



- Ova Hrvatska Vlada prepoznala je partnera u Hrvatima izvan Republike Hrvatske, a i mi koji živimo izvan Republike Hrvatske to partnerstvo smo također prepoznali u ovoj Vladi, i to je razlog da i dalje radimo i idemo u pravom smjeru, a koliko ćemo biti uspješni, ovisit će o tome koliko ćemo znati komunicirati i surađivati- zaključio je Ivan Grbešić.



Na sjednici Savjeta sudjelovala je hrvatska ministrica kulture Nina Obuljen Koržinek te drugi državni i lokalni dužnosnici.



Sjednica se nastavlja sutra, priopćeno je iz Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske.





(FENA)