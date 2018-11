Predsjednik Kosova Hashim Thaci danas je u Parizu izjavio da kao rezultat razgovora o normalizaciji odnosa između Kosova i Srbije neće doći do podjele Kosova niti će se formirati nova Republika Srpska, prenosi Beta.

Hashim Thaci / 24sata.info

"Neće biti podjele, niti asocijacije sa izvršnim ovlaštenjima što podrazumijeva stvaranje Republike Srpske na Kosovu", kazao je Thaci u Parizu gdje boravi na poziv predsjednika Francuske Emmanuela Macrona i učestvuje na proslavi 100. godišnjice od završetka Prvog svetskog rata.



On je na konferenciji za medije rekao da je Kosovo počastvovano što je njen predsjednik pozvan na ovu manifestaciju ocjenjujući da je to još jedna afirmacija, poštovanje i podrška državnosti Kosova.



Thaci je ocijenio da rezultat dijaloga o normalizaciji odnosa između Kosova i Srbije treba da bude potpisivanje pravno obavezujućeg sporazuma.



"Prva tačka sporazuma će uključiti međusobno priznanje Kosova i Srbije", kazao je on.



Prema njemu, Kosovo ima tri cilja koja koja želi da postigne dijalogom sa Srbijom, a to su međusobno priznanje, zamjena rezolucije 1244 i učlanjenje Kosova u Ujedinjene nacije.



Thaci podvlači da bez međusobnog priznanja ne može biti ni normalizacije odnosa.





(24sata.info)