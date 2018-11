Ministar vanjskih poslova Srbije Ivica Dačić izjavio je danas da se nada da će dijalog Beograda i Prištine imati uspješan tok i uspešan kraj, ali da ne može konkretno da kaže kada će razgovori biti nastavljeni, a ni kada će biti okončani.

Ivica Dačić / 24sata.info

"Ne mogu da kažem konkretno kada će biti nastavljen dijalog i da li će on biti okončan do nekog roka koji EU utvrđuje, prije svega, zbog svojih izbora koji će biti sljedeće godine, ali mi želimo da se razgovara otvoreno, da se pokuša da se traže rješenja i kompromisi", rekao je Dačić.



On je dodao da je najveća prepreka dijalogu i dogovoru vlast u Prištini, a ne međunarodna zajednica.



Odgovarajući na pitanja novinara poslije svečane liturgije u Crkvi Uspenja blažene device Marije, on je rekao da je Beograd spreman da učestvuje u dijalogu u želji da se postigne kompromisno rješenje koje mora da uvažava interese i albanskog i srpskog naroda koji živi na Kosovu i Metohiji.



Najnoviji potezi Prištine, kaže Dačić, govore da Priština ne ispunjava ništa od dogovorenog.



On je rekao da je s predstavncima Vatikana imao otvorene razgovore o tome koliko je hrišćansko kulturno i vjersko naslijeđe važno i kako da svi zajedno pomognu da to bude jedna od tema u dijalogu.



Naveo je i da iskustvo uči da je bolje da se pregovara sto godina, nego da se ratuje jedan dan.



Bečki nadbiskup, kardinal Kristof Šenbron imao je istu poruku i kazao da je rat uvijek najgore rješenje.



"Svi smo naučili iz istorije da se jedino zajednički može raditi", rekao je kardinal Šenbron, koji je danas predvodio svečanu liturgiju povodom stogodišnjice završetka Prvog svjetskog rata.





(24sata.info)