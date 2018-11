Stogodišnjicu pobjede u Prvom svjetskom ratu Srbija u subotu obilježava velikom vojnom vježbom "Vek pobednika 1918-2018", " u kojoj će na deset lokacija diljem zemlje sudjelovati 8.000 pripadnika Vojske Srbije sa više od 600 borbenih sistema.

Foto: RAS Srbija

Zapovijed za početak vježbe izdana je jutros u devet sati na vojnom poligonu Pasuljanske livade. Prva aktivnost je bio prikaz zračnog napada u borbenoj skupini, u kojoj sudjeluje šest MIG-ova 29.



"Vatrom, pokretom i silinom udara pripadnici kopnene vojske prikazat će sposobnosti u izvršavanju vatrenih zadataka i spremnost da čuvaju otadžbinu Srbiju, obezbjede mir svim građanima bez obzira na nacionalnu, vjersku i političku pripadnost", rekao je komandant Kopnene vojske, general-potpukovnik Milosav Simović.



Riječ je o jednoj od najvećih vojnih vježbi u regiji tokom koje će istovremeno na deset različitih područja diljem Srbije biti izvedene akcione vježbe bojevim streljivom uz sudjelovanje 100 tenkova, 100 oklopnih borbenih vozila, 100 topničkih i raketnih sustava, te protuzračne obrane, prenosi Hina.



Tema vježbe je "Priprema i upotreba snaga za reagiranje Vojske Srbije".



Početku vježbe na vojnom poligonu Pasuljanske livade nazoči i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić koji će, kako je najavljeno, tokom dana s premijerkom Anom Brnabić posjetiti i privremeni poligon na Pešterskoj visoravni.



"Sve od opreme nedostajuće za vas mi ćemo do kraja sljedeće godine sve da obezbijedimo. Slijedi vam sada veća plata, sljedeće godine još veća, pomažemo u stambenom zbrinjavanju. Hvala vam što ste uvijek na braniku naše zemlje", rekao je Vučić.



Kazao je i da će u narednom periodu stići "još nešto o čemu ne može da pričam, a što je već plaćeno".



"Kada bih rekao, uveli bi nam sankcije", kazao je on, prenosi Blic.



Naveo je i da je tokom vježbe viđeno svih osam aviona Mig-29, što do sada nikada nije zabilježeno.



Prvi program nacionalne televizije (RTS) najavio je da će vježbu od - Titela u Vojvodini, do Pešterske visoravni na teritoriju jugozapadne Srbije, prenositi sa 70 kamera.





(24sata.info)