Kazneni sud u Skoplju potvrdio je u petak kasno poslijepodne rješenje kojim se zastupniku i bivšem premijeru Makedonije Nikoli Gruevskom odbija odlaganje odsluženja zatvorske kazne.

Nikola Gruevski / 24sata.info

Kazneno vijeće Odjeljenja za organizirani kriminal i korupciju Osnovnog suda "Skoplje 1" odbacilo je žalbu Gruevskog i potvrdilo rješenje sudije za izvršenje sankcija kojim se odbija molba za odlaganje služenja zatvorske kazne od dvije godine.



To rješenje o upućivanju u zatvor u Skoplju na izdržavanje dvogodišnje kazne je poslano Gruevskom i kako se ističe, "izvršno je odmah po prijemu", prenosi Beta.



Gruevski je prema uputnom aktu trebalo da se u zatvor u skopskom naselju Šuto Orizari javi najkasnije do 8. studenoga, ali je ta obveza odložena do završetka žalbenog roka i odluke Kaznenog vijeća.



Gruevski je pravosnažno osuđen na dvije godine zatvora zbog nezakonite kupovine blindiranog "mercedesa S 600 gard" 2012. godine kada je bio premijer Makedonije.



U tom sudskom postupku prvostepeno je na šest godina zatvora osuđena tadašnja ministrica unutarenjih poslova i bliska suradnica Gruevskog, Gordana Jankulovska, dok je njezin pomoćnik Đoko Popovski pravosnažno osuđen na četiri i pol godine.



Za kupovinu luksuznog automobila plaćenog skoro 600.000 eera se saznalo 2015. godine, kada je opozicija objavila prisluškivani razgovor u kojem je Gruevski od tadašnje ministrice Jankulovske tražio da njezino Ministarstvo unutarnjih poslоva kupi "mercedes" koji bi on koristio, a da javnost to ne sazna.



(FENA)