Srbija i Kosovo nisu u četvrtak uspjeli u najnovijem pokušaju da se približe postizanju sporazuma o normalizaciji odnosa koji traži Europska unija.

arhiv / 24sata.info

Srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić je nakon razgovora s kosovskim predsjednikom Hashimom Thacijem i visokom predstavnicom EU-a za vanjske poslove Federicom Mogherini, izjavio da će se dijalog s Kosovom nastaviti kad Priština "povuče svoje protupravne odluke".



"Niko od naših predstavnika neće se pojaviti u Bruxellesu dok to ne bude učinjeno", rekao je Vučić za Radio-televiziju Srbije i istaknuo kako su pred Srbijom u političkom smislu "teški dani", prenijela je Hina.



Vučić je naveo dvije odluke, o uvođenju pristojbe na robu iz Srbije od 10 posto te o formiranju kosovske vojske u studenom kako je to obećao premijer Ramush Haradinaj.



Vučić je rekao kako pristojba krši Srednjoeuropski ugovor o slobodnoj trgovini (CEFTA), a da formiranje vojske, posebice dovođenje jedne postrojbe na sjever Kosova gdje dominiraju Srbi, krši raniji briselski sporazum i sporazum s NATO-om.



"Oni koji misle da će dovesti svoju vojsku na sjever Kosova – to se neće dogoditi", poručio je Vučić.



Srbijanski predsjednik ustvrdio je i da se Srbiju sada pokušava protupravno izbaciti iz elektromreže na sjeveru Kosova, te da to rade "Europljani, a ne Albanci".



"U nacrtu energetskog sporazuma bilo je jasno da se mora formirati Zajednica srpskih općina (ZSO), koja bi osnovala dva mješovita poduzeća na sjeveru da bi transferirala struju do albanskog operatera iz Prištine. Pošto, krivnjom Prištine, nije formirana ZSO - oni nama hoće to oteti", rekao je Vučić, ustvrdivši da bi oduzimanje dijela energetske mreže Srbiji bila uskraćena mogućnost transfera struje jednim dalekovodom ka Makedoniji, s dva dalekovoda prema Albaniji, a s tri prema Crnoj Gori.



"Jasno su izrazile svoje stajalište protiv nas Njemačka, Francuska, Italija, Švicarska, Belgija, Luksemburg, Nizozemska i Hrvatska, koja ima uvijek potrebu glasovati protiv Srba. Na našoj strani su bili Španjolska, Slovačka, BiH... Koliko možemo borimo se, ali su šanse male", rekao je Vučić.



Poručio je da Srbija neće provoditi odluke o promjenama u elektroenergetskom sustavu.



Šefica europske diplomacije i posrednica u pregovorima o normalizaciji odnosa Federica Mogherini rekla je nakon posljednjeg kruga razgovora kako očekuje da dvije strane "brzo provedu svoju obvezu da postignu dogovor".



(FENA)