Bivši vlasnik Agrokora Ivica Todorić u srijedu uveče, nešto prije 22 sata, dovezen je do istražnog zatvora u Remetincu koji mu je određen u istrazi pokrenutoj zbog sumnji u izvlačenje više od milijardu kuna iz njegove bivše kompanije.

Ivica Todorić / 24sata.info

Njegova advokatica kaže da Todorić neće uložiti žalbu, jer je njegova odbrana to već uradila.



Todorića je odmah nakon slijetanja aviona na pisti dočekao policijski automobil koji ga je odveo do Remetinca, pa nije prolazio putničkim terminalom.



U zatvorski krug ušao je u koloni službenih vozila nakon čega je uslijedila uobičajena procedura zatvorskog prijema - od pregleda do oduzimanja stvari i smještaja u najverovatnije jednokrevetnu sobu.



U Remetincu mu je uručeno i sudsko rješenje o određivanju istražnog zatvora na koje ima pravo žalbe.



Jadranka Sloković, advokatica Ivice Todorića, kazala je da Todorić neće podnositi žalbu, jer postoji žalba odbrane koja je ranije uložena. Tražiće ukidanje istražnog zatvora, rekla je.



"Kakvu žalbu da uloži? Mi smo žalbu predali, nemamo šta povlačiti. Tražili smo da se ukine istražni zatvor s obzirom na to da su svi svedoci ispitani", kazala je Sloković.



Što se tiče plana odbrane, advokatica nije bila raspoložena za pitanja o tome hoće li se Todorić braniti ćutanjem.



"Pitajte ih vi. Ajde da ja vama ispričam što ću u životu raditi...", rekla je najprije novinarima, a potom i dodala: "Mogu vam reći samo ono što mislim da treba reći, dok se ne dogovorim s njim ne mogu dati nikakvu izjavu".



U zatvor u Remetincu ranije danas došla je i supruga Todorića, Vesna.



Portparol Županijskog suda u Zagrebu Krešimir Devčić potvrdio je da su odustali od ispitivanja dva svjedoka "zbog nepostojanja procesnih pretpostavki, ali da će biti ispitan jedan svjedok koji se nalazi u inostranstvu".



Državno tužilaštvo jutros je demantovalo predsjednika Županijskog suda u Zagrebu Ivana Turudića koji je u utorak uveče izjavio da je "neslužbeno doznao da je DORH odustao od ispitivanja svjedoka koji još nisu ispitani".



"Državno tužilaštvo u predmetu za koji pitate nije odustalo od ispitivanja ni jednog od svjedoka i nije tačna izjava predsjednika Županijskog suda u Zagrebu", potvrdili su u DORH-u za RTL.



Kako saznaje N1, za sada nijedna strana u procesu prema sudu nije izašla s nekim zahtjevom.





(24sata.info)