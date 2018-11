NATO i Srbija imaju iste strateške ciljeve, Evropu koja je ujedinjena, slobodna i u miru i možemo da radimo zajedno kao partneri da postignemo te ciljeve, kazao je danas ambasador SAD Kyle Scott obraćajući se na otvaranju 6. Beogradske NATO nedjelje.

"Srbija nije članica NATO i ne želi da to postane, ali mi smo ovdje iz dva razloga i to da postignemo zajedničke ciljeve i partnerstvo. NATO je posvećen miru, zajedničkim vrijednostima i vladavini prava, a Srbija je bitan partner i ona će doprinijeti strateškim ciljevima da se postigne snažna i dugotrjna stabilizacija Srbije i regiona" , kazao je Scott.



Scott je dodao da je Amerika Srbiju smatra vitalnim partnerom i dodao da je Srbija jedina zemlja u kojoj se NATO pojavio kao otvoreni ratni neprijatelj, ali je sada situcija promijenjena i to, kaže, daje optimizam po pitanju mira u cijelom regionu i mira između Beograda i Prištine.



“Najočiglednija uloga NATO u regionu jeste da osiguramo sigurnost i stabilizaciju, a iste ciljeve ima i Srbija. Zahvaljujući Rezoluciji 1244 i povelji 4 UN, Kfor je vojna organizacija koja se stara da postoji mir i sloboda kretanja za sve zajednice na KiM. SAD ima najviše vojnika i to radimo kako bismo se postarali da svi građani Kosova imaju mir i da budu sigurni”, rekao je Scott.



Naveo je i da Srbija ima pravo da bude ponosna na svoju istoriju i na pobjede u Prvom i Drugom svjetskom ratu i dodao da je NATO i SAD drago što su bili partneri sa Srbijom u tim dvema velikim pobjedama.



“Partneri smo i danas. Kroz NATO, ali i kroz naše bilateralne odnose, kroz našu ekonomsku pomoć, kroz podršku vladavini prava, slobodama, podršku bezbjednosti i želim da zahvalim predsjedniku Vučiću što je stavio tačku na generaciju nemira i što je započeo rad na prevazilaženju psiholoških barijera i pronalaženju mirne budućnosti za cijeli region”, naveo je američki ambasador.



Robert Pščel iz Odjeljenja za javnu diplomatiju NATO-a kaže da oni ne pokušavaju da obrišu istoriju, ali žele da stvore sliku koja je zasnovana na realnosti budući da je Srbija danas suočena sa dezinformacijama o toj alijansi, a da oni koji to plasiraju koriste emitovne argumente.



Psčel je na Šestoj NATO nedjelji u Beogradu kazao da te “neobične vijesti” za koje se poslije ispostavi da nisu istinite kvare sliku i da građani Srbije zbog toga ne mogu da imaju mišljenje koje je zasnovano na činjenicama.



On je istakao da čitav NATO, odnosno svih 29 članica te alijanse deli zajednički interes sa Srbijim, a to je mir i stabilnost u regionu.





