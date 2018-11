Potpredsjednik Vlade Srbije Rasim Ljajić izjavio je da je poslije optužbi lidera radikala Vojislava Šešelja da je dio organizirane kriminalne grupe razmišljao o izlasku iz Vlade Srbije.

Rasim Ljajić / 24sata.info

Navodeći da od takvog napada "nemate odbranu", Ljajić je za novo izdanje magazina "Nedeljnik" ocijenio da je to pokušaj njegove kriminalizacije u cilju smanjenja političkog utjecaja.



- Ovaj posljednji napad nema nikakve veze s politikom i zato je mnogo teži od onoga iz uvjetno ''bivšeg života'', kada sam bio proskribiran u jednoj maloj zajednici kao izdajnik. Iskreno, pomislio sam da je to dio šire priče, ali sada mi je više nego jasno da je to političko-finansijska akcija Šešelja i Zukorlića - naveo je Ljajić.



On je kazao da institucije trebaju izaći i reći je li bilo šta od Šešeljevih navoda istina.



- Ovo je kao da dokazujete da nekog niste ubili. Ako postoji bilo šta, ne u političkoj karijeri nego od mog djetinjstva do moje 54. godine, ako sam jabuku nekome ukrao, ako sam se potukao s nekim, ako postoji bilo šta, neka izađu s tim i ja ću se povući - kazao je potpredsjednik Vlade Srbije.



Ljajić je najavio da neće poduzimati nikakve konsekvence protiv lidera radikala.



- A šta mogu poduzeti? Šta Šešelj može izgubiti u ovom ratu sa mnom? Svi su navikli da vam Šešelj u medijima tovari blato u lice, a meni to apsolutno ne treba. On može samo dobiti, a ja mogu samo izgubiti, bez obzira i na izjave Vučića i Stefanovića i svih ostalih - rekao je Ljajić, prenosi Avaz.



On je naveo da "nijednu minutu" ne bi sjedio u Vladi Srbije da sumnja da iza optužbi stoji predsjednik Aleksandar Vučić i dodao da nije želio ući u Vladu ni 2012. godine ni kada je Vučić postao premijer 2014. godine.



- Išao sam kod Vučića i rekao mu da bih volio da ne budem dio njegove vlade, nego da predložim nekoga iz svoje stranke. On je rekao da se trebaju još neki ozbiljni poslovi završiti i da su zbog svega što nas očekuje potrebna jaka imena u Vladi. A da li sam umoran od učešća u vlasti? Apsolutno jesam, preumoran sam, ali nadam se da neću još dugo biti u Vladi i da ću nekima to da skinem s dnevnog reda - rekao je Ljajić.



(24sata.info)