Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić istakao je danas u Helsinkiju, pred odlazak na nove razgovore u Briselu, da o odnosima sa Prištinom, oni koji razmišljaju o pokazivanju mišića, treba da razmisle o cijeni koju bi trebalo da Srbija plati.

Aleksandar Vučić / 24sata.info

"Interesantno je da sam za Sulejmana Ugljanina i njegove pristalice peder i fašista, za Hrvate sam terorista, zajedno sa Alesandrom Karađorđevićem, za Tačija sam đavo, ne znam šta sam sve za Komšića. To sam slušao tokom njegove kampanje, kao i da treba da šutim kako ne bih imao problema s njim. Za dobar dio ljudi u Srbiji sam izdajnik, jer treba da budem i đavo i terorista na kub da ne budem izdajnik", konstatovao je Vučić.



On je rekao da se iz toga vidi, ma koliko se osmjehivao, koliko je teška pozicija Srbije, i koliko morate da se ponašate odgovorno i ozbiljno, odgovornije i ozbiljnije od svih drugih da bi ste čuvali mir i stabinost i ne podlegnete ličnim ocjenama.



"Ja ne želim da podlegnem ličnim ocjenama iako nije ni malo ni prijatno ni lijepo da razgovaram sa Tačijem, niti sa bilo kim od njih. Ali, kao što sam u više navrata rekao, bolje je 100 godina pregovarati nego jedan dan ratovati", naveo je Vučić.



On je kazao da "mi volimo s vremena na vrijeme da razmišljamo o pokazivanju mišića, a zaboravljamo na cijenu koju bi trebalo da platimo."



Rekao je da, iako je govorio da je ojačao vojsku, ne za 150 puta, kako je pogriješio, već za 150 odsto njene kapacitete, zna koliko su i dalje nejaki, i koliko im je potrebno dodatne snage, ekonomske i svega drugog, i koliko je mir važan.



"Koliko je suviše važan da sve drugo nije za porediti s tim. Ljudi koji bi da pokazuju mišiće moraju dobro da znaju podatke, sve dobro razmiju da bi onda mogli svojim emocijama da daju oduška. Ja nemam pravo na to i moram da se ponašam mnogo odgovronije od svih drugih u regionu, a to prepoznaju u međunarodnoj zajednici", naglasio je Vučić.





(24sata.info)