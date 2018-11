Građani i članovi grupe Pravda za Davida okupili su se večeras, 224 dan zaredom, na Trgu Krajine u Banjaluci zbog ubistva dvadesetjednogodišnjeg Davida Dragičevića.

Foto: BN

Davor Dragičević do kraja ove ili početokm naredne sedmice održaće konferenciju za novinare. Objaviće nove dokaze i činjenice da je njegov sin ubijen. Iza ubistva, kaže, stoji država. Poručuje da će na konferenciji oktriti ko za koga radi i ko s kim sarađuje u Tužilaštvu, sve s ciljem da se zataška ubistvo njegovog sina.



’’Istinu svu znam. Da je vuk sit i ovce na broju kod mene ne ide. Lav je tek ogladnio. Vašu verziju Tužilaštva samo čekam da ugleda svijetlo dana, a čućete svi šta Davor Dragičević ima da kaže. Ima još jedan snimak. Neće ovo Tužilaštvo ostati na predmetu Davida Dragičevića. Vrlo dobro znam na koga sam udario. Ali to me ne interesuje, jer ubili ste mi dijete. Na državu, na institucije. Niste vi Amerika i Rusija, a udario bih i na njih. Nemate pojma koliko ste maleni i bahati’’. poručio je večeras Davor Dragičević.



Osim pres konferencije Davor Dragičević je najavio i mogućnost još jednog protestnog skupa.



’’Skup će morati biti, koji datum tačno to ću odrediti, ali neće ličiti na zadnja tri skupa, jer nema više svrhe, nema istine, nema pravde, a ponudiću vam dokaze. Sa zločincima i ubicama nema ni razgovora, ni suživota’’.- rekao je otac ubijenog Davida Dragičevića.



Članovi grupe ’’Pravda za Davida’’ imali su večeras poruke za one koji rade protiv njih i roditelja ubijenog Davida Dragičevića.



’’Ja bih poručila tim naivnim koji misle da rade ispravno, jer neko ubjedjuje njih da ono što čine – čine kako treba i da su na pravom putu. Svi ljudi koji su se namjerno ili nenamjerno ogriješili o Davora, Davida i Suzanu i bilo kojeg časnog člana ''Pravde za Davida'' neka budu svjesni da nije samo saučesnik u razvaljivanju grupe, on direktno sarađuiju sa osobom koja je ciljano od osoba koje znaju ko je ubio Davida ubačen među nas, tako da su samim tim postali saučesnici u sakrivanju zločina’’, rekla je Danijela Ratešić – Došen.



’’Hvala Vam zato što to radite, jer nas probudite i naoštrtite naše umove da možemo da se s vama nosimo do kraja. Vi nikako da shavtite da Davor ima neprijatelja i on ne odustaje. Vi ste naši neprijatelji i mi ne odustajemo do kraja, vjerujte nam ’’ – poručila je Aleksandra Vranješ iz grupe ’’Pravda za Davida’’.



Davor Dragičević još jednom je ponovio da će grupa „Pravda za Davida“ postati udruženje građana „Pokret Pravda za Davida“. Pozvao je i ostale roditelje čija su djeca ubijena da progovore, a on je obećao da će stati uz njih.



(BN)