Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić danas nije želio da komentariše stavove novizabranog hrvatskog člana Predsjedništva BiH Željka Komšić o granicama, istakavši da zvanični Beograd pokušava da gradi dobre odnose sa svima.

Aleksandar Vučić / 24sata.info

"Ne želim da komentarišem, pokušat ćemo da gradimo dobre odnose. Nemam snage, niti mislim da imamo potrebe da bilo kome od njih odgovaramo, nerijetko ljudi o sebi govore mnogo više nego o onima o kojima bi željeli nešto da kažu", rekao je Vučić, nakon što je jučer Komšić poručio Beogradu da je granica sa Srbijom na Drini i da to treba poštovati.



Vučić je na konferenciji za novinare sa austrijskim kancelarom Sebastijanom Kurzom naglasio i da, ni Srbi ni Bošnjaci, nemaju razloga za brigu zbog retorike Sulejmana Ugljanina, čija je lista pobijedila u Sandžaku na jučerašnjim izborima za Bošnjačko nacionalno vijeće.



"Te tvrdnje i uvrede na račun sopstvene države, na to smo naučili, naš narod ne treba da bude zabrinut. Ni Bošnjaci ne treba da budu zabrinuti, oni su naši građani i upravo se spremam da otvorim radove na putu Novi Pazar-Tutit", rekao je Vučić, prenosi Srna.



On je stavove Ugljanina nazavao "pustom željom neodgovornog političara", te je istakao da od toga neće biti opasnosti za Srbiju.



