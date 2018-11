Srbija i Kosovo su daleko od sveobuhvatnog mirovnog rješenja, uprkos spremnosti za razgovor o eventualnoj razmjeni teritorija u cilju rješavanja kosovskog pitanja, kaže premijerka Srbije Ana Brnabić za "Financial Times".

Arhiv / 24sata.info

Razmjena teritorija, čak i kad bi bila dogovorena, ne bi bila dovoljna za sporazum o miru, upozorila je ona.



"Pandorina kutija je otvorena prije tačno 10 godina, kada su zemlje priznale nezavisnost Kosova. Ono što pokušavamo da uradimo je da zatvorimo tu Pandorinu kutiju. Ne možete da kažete da smo prije 10 godina bili spremni da mijenjamo granice, a da danas ne možemo da razgovaramo o promjeni granica", rekla je Brnabić za britanski list. Ali, kako kaže, to je samo jedan dio mogućeg konačnog rješenja.



"Konačno rješenje, ako se postigne, moraće da bude sveobuhvatnije. Moraće da obuhvati ljudska i manjinska prava, ekonomsku saradnju, dugoročnu saradnju Srba i Albanaca, učenje jezika i kulturno nasljeđe, crkve i manastire", naglašava premijerka.



Lično bi, kako kaže, voljela neku vrstu sporazuma što prije.



"Ali mislim da u realnosti nismo blizu sporazuma", rekla je Brnabić.



Londonski list ocjenjuje da premijerkina oprezna napomena podsjeća da lideri Srbije i Kosova razgovaraju o izuzetno delikatnim kulturnim, istorijskim, političkim i teritorijalnim pitanjima, a da je napredak daleko od garantovanog, uprkos tome što SAD i EU podržavaju dijalog.



"Često kažemo da smo trenutno zaglavljeni u pomalo šizofrenoj poziciji koja je između politika 21. vijeka i 19. vijeka", rekla je Brnabić misleći na povremeno izbijanje etničkih tenzija pa čak i nasilja ove godine na Kosovu.



Ona je rekla da lideri kosovskih Albanaca prave krupnu grešku ako misle da će dijalog sa Beogradom rezultirati formalnim priznanjem kosovske nezavisnosti od strane Srbije.



"Ako misle to - ''da, Srbija će priznati našu nezavisnost'', očigledno je da se to neće dogoditi", rekla je Brnabić.



"Oni moraju da se pomjere sa svoje komforne pozicije i da se sretnemo na pola puta gdje ih čekamo. Hajde da napravimo kompromis, šta god taj kompromis bude zahtjevao", dodala je.



Ona je, navodi se, osporila uvriježenii stav u Briselu da je puno priznanje Kosova preduslov za prijem Srbije u EU.



Nejedinstvo vlada EU po pitanju statusa Kosova znači da bi "sporazum o dugoročnoj normalizaciji" između Beograda i Prištine bio dovoljan da se dozvoli ulazak Srbije, navela je ona.



Interes Srbije je, kako je naglasila, da se postigne dogovor.



"Svaki dan koji izgubimo u ovom zamrznutom konfliktu je dan koji smo mogli da dobijemo za stabilniju, prosperitetniju budućnost za sve nas".



List podsjeća da je Brnabić u četvrtak govorila na marginama konferencije univerziteta Oksford, a dan ranije razgovarala u Minsku sa kosovskim predsjednikom Hašimom Tačijem.



Ona kaže da je Tačiju rekla da se pita da li postoji želja nekih političara u Prištini da nastave dijalog i dođu do dogovora.



Osvrnuvši se na pristupne pregovore Srbije i EU Brnabić kaže da bi voljela kada bi Srbija mogla da se pridružimo do 2025., ali da je to je veoma ambiciozan cilj.



"Mislim da je mnogo važnije da budemo spremni da se pridružimo, a ne da se pridružimo a da nismo potpuno spremni. Ako nismo spremni, onda je to situacija u kojoj obe strane gube - slabija postaje i EU i vaša zemlja", zaključila je Brnabić.

(Tanjug)