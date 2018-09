Ministar vanjskih poslova Srbije Ivica Dačić izjavio je da je dijalog Beograda i Prištine u ključnoj fazi i da treba ozbiljno razmotriti svaku ponuđenu opciju.

Ivica Dačić / 24sata.info

Dačić je na neformalnom sastanku ministara spoljnih poslova Procesa za saradnju u Jugoistočnoj Evropi u Banjaluci rekao da je Srbija pokazala spremnost na kompromis i konstruktivne prijedloge, kako bi se došlo do obostrano prihvatljivog, održivog i dugotrajnog rješenja.



"Smatram da je neophodno otvoreno razgovarati i ozbiljno razmotriti svaku ponuđenu opciju, pri čemu je svakako najbolja opcija ona oko koje se slože obe strane u dijalogu. Razumevanje i podrška naših partnera, na ovom izazovnom putu, ostaje od izuzetnog značaja", rekao je Dačić.



On je naveo da "tempo pristupanja Srbije Evropskoj uniji u velikoj meri zavisi i od dijaloga Beograda i Prištine, koji se trenutno nalazi u ključnoj fazi".



Dačić je rekao da je prošlo više od dvije decenije od pokretanja Procesa saradnje u jugoistočnoj Evropi i da su se u međuvremenu značajno promijenile međunarodne prilike, ali da ostaje potreba unaprijeđenja regionalne saradnje i dobrosusjedskih odnosa.



"Moram reći da smo svi zajedno uspeli, u duhu solidarnosti i međusobnog poverenja, da očuvamo stabilnost u regionu, uprkos pojedinim izazovima koji su se u poslednjem periodu javili", rekao je Dačić.



On je rekao da pristupanje EU ostaje jedan od spoljnopolitičkih prioriteta Srbije koja je otvorila14 poglavlja, a da se nada ubrzanju pregovora kako bi se uskoro otvorila sva pregovaračka poglavlja s ciljem da iskoristi okvirni rok za pristupanje do 2025.





(BETA)