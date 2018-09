Na šest mjeseci zatvora i šest mjeseci uslovno osuđen je 37-godišnji Zadranin koji je svoju djevojku prebio vojničkim čizmama.

Djevojku je 13. maja zaskočio s leđa dok je šetala ulicom u Zadru, bacio je na tlo i više puta čizmama udarao u predjelu glave, leđa i nogu. S iživljavanjem je prestao tek u trenutku kada je naišlo nepoznato vozilo koje se zaustavilo pored njega, zbog čega je pobjegao.



Žena je u napadu zadobila lake tjelesne povrede s mogućnošću prekvalifikacije u vidu kontuzijske povrede glave, vrata, desnog lakta i lijevog stopala, piše "Zadarski.hr".



Zadranin je na sudu izjavio da mu je žao što se to dogodilo, ali da je u to vrijeme vrijeme kada se vraćao kući iz izlaska, cijelu noć pio rakiju i slabo jeo.



Pri tom je, kako je naveo, bio dosta nervozan jer je cijeli mjesec postavljao namještaj bez slobodnog dana. Djevojka je doselila kod njega prije šest mjeseci s dvoje djece.



"Uz sve to imam hipotekarni kredit, kuća mi je pred ovrhom, pa sam bio napet zbog čega u zadnje vrijeme dosta pijem. Ona je tek povremeno radila, a moja majka je nezaposlena, pa sam o svima njima vodio računa, uključujući i njeno dvoje djece", rekao je na sudu.



Demantovao je da je u vrijeme napada na nogama imao vojničke čizme, te da je bio u radnom odijelu. Rekao je kako je bio obučen za izlazak te da je na sebi imao košulju, traper hlače i patike.



Naglasio je i da ne bi bio kadar djevojku udariti nogama po glavi te da ona inače nije slabe fizičke konstitucije.



Odlučujući o vrsti i mjeri krivično-pravne sankcije sud je kao olakšavajuću okolnost prihvatio priznanje krivičnog djela, ali i, kako su naveli, iskreno kajanje, te činjenicu da je otac jednog djeteta.



Takođe je kao olakšavajuća okolnost uzeta činjenica da je krivično djelo počinio u situaciji kada je bio pod pritiskom zbog posla, te njegovo psihofizičko stanje, odnosno zavisnost o alkoholu, zbog čega je bio smanjeno uračunljiv.



Otežavajuća okolnost u odmjeravanju kazne bila je njegova ranija osuđivanost u tri slučaja pred Opštinskim sudom u Zadru.



Izrečena mu je i mjera obaveznog liječenja zavisnosti od alkohola, piše Index.

