Podgoričaninu Mariju Miloševiću ponuđen je status svjedoka saradnika u slučaju ubistva lidera Građanske inicijative SDP Olivera Ivanovića.

Oliver Ivanović / 24sata.info

To prenosi portal cdm.me, pozivajući se na pisanje lista Dan.



Njemu su, navodno, ponuđene olakšice ukoliko potpište unaprijed sročenu izjavu kojom bi optužio kriminalnu grupu sastavljenu od članova iz Srbije i Crne Gore da je organizovala i izvršila ubistvo Ivanovića.



Iako su kosovske vlasti u više navrata saslušavale tim povodom Miloševića, on je negirao učešće u zločinu i odbio da svjedoči po njihovom nalogu, navodi podgorički list.



Prema saznanjima Dana, ista ponuda će biti predočena i dvojici uhapšenih članova kriminalne grupe koje crnogorske vlasti potražuju zbog ubistva Radomira Đuričkovića.



Prilikom hapšenja na Kosmetu Milošević je tvrdio da ga je policija greškom lišila slobode. On je tamošnjim inspektorima pokazao dokumenta na ime Miroslava Kostića, državljanina Kosova. U tom dokumentu navedeno je da je Kostić, kako se predstavljao Milošević, rođen u sjevernoj Mitrovici i stalno nastanjen u Prištini, prenosi Tanjug.



Policija je na Kosovu u istoj akciji uhapsila i Đorđa Pavićevića, koji je 3. jula pobjegao sa liječenja iz bolnice u Dobroti u koju je upućen po pravosnažnosti presude za otmicu.



Sa Miloševićem i Pavićevićem uhapšena je i plesačica iz noćnih klubova u Prištini Laureta Ziba.



Prateći Miloševića i ispitujući njegove veze, tamošnji inspektori došli su do dokaza koji ukazuju na čvrstu sumnju da je Ziba pomagala Miloševiću u skrivanju.



