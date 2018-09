Osnivač Agrokora Ivica Todorić pokušat će u četvrtak uvjeriti Visoki sud u Londonu, koji mu je krajem srpnja odbio žalbu na odluku o izručenju Hrvatskoj, da promijeni mišljenje, što mu je posljednja prilika da izbjegne izručenje.

Ivica Todorić / 24sata.info

Visoki sud je 24. srpnja odbio Todorićevu žalbu na prvostupanjsku presudu od 23. travnja prema kojoj on treba biti izručen Hrvatskoj. Nakon što mu je odbijena žalba, Todorić je zatražio od suda još jednu priliku da ga se sasluša, što mu je odobreno i ročište je zakazano za 6. rujna. Ako Todorić ne uspije uvjeriti sud u svoje argumente, odluka o izručenju postaje pravomoćna.



Sutkinja Westminsterskog suda Emma Arbuthnot odobrila je 23. travnja izručenje Ivice Todorića Hrvatskoj, ne prihvativši nijedan argument Todorićeve obrane da je on žrtva političkog progona.



Todorićeva obrana je kroz svjedočenja dvoje svjedoka nastojala dokazati postojanje političkih motiva za njegov progon, zatim da u Agrokoru nije bilo financijskih nepravilnosti te da DORH još nema dovoljno čvrstih dokaza za potvrđivanje optužnice.



"Nisam našla dokaze o političkoj motivaciji progona. Prihvaćam da afera Agrokor ima političku dimenziju, budući da on predstavlja 15 posto hrvatskog BDP-a, ali progon, koji se temelji na otkrivenim dokazima, nije rađen pod političkim pritiskom", stoji u obrazloženju presude sutkinje Arbuthnot.



Ako Visoki sud i nakon saslušanja odbije njegove argumente, odluka o izručenju postaje pravomoćna i njegovo izručenje se prepušta policiji Velike Britanije i Hrvatske koje trebaju dogovoriti pojedinosti postupka predaje, prenosi Hina.



Rok za izručenje je 10 dana od dana pravomoćnosti, a taj se rok može produljiti na dodatnih 10 dana ako iskrsnu neki problemi. Postoji još jedna mogućnost za odgodu izručenja, a to je da se pozove na zdravstvene probleme, čime bi samo kupio nešto vremena, ali izručenje ne bi mogao izbjeći.



Todorić je uhićen lani 7. studenog u Londonu, kamo se sklonio nakon izbijanja afere Agrokor, temeljem europskog uhidbenog naloga koji je raspisala Hrvatska, a istog dana je pušten na slobodu uz jamčevinu od sto tisuća funti i mjere opreza.



Prvostupanjskom presudom o izručenju od 23. travnja Todoriću su određene nešto strože mjere nadzora, pa se od tada mora javljati policiji svaki dan, umjesto dvaput tjedno kao prije presude te ne smije napuštati svoj stan između 21 i 7 sati. Ranije je ta obveza vrijedila od 23 do 4 sata.



Todorić je odmah nakon prvostupanjske presude rekao da će se boriti protiv izručenja Hrvatskoj, ali i najavio skori dolazak u Hrvatsku "koji će sve iznenaditi". Slično je ponovio i prošli tjedan u intervjuu Novoj TV, kazavši da će se vratiti dobrovoljno kada obavi sve predradnje potrebne za povratak, ali je odbio precizirati kada će to biti.



Dođe li do izručenja, Todorić će odmah biti sproveden u Okružni zatvor u Remetincu temeljem lanjske odluke zagrebačkog Županijskog suda zbog mogućeg utjecaja na svjedoke. Todorićeva obrana se žalila na odluku o pritvoru od 30 dana za vrijeme istrage, ali ta žalba nije ni razmatrana jer je Todorić bio u bijegu.



Tek kada dođe u Remetinac, sud će odlučivati ostaje li u pritvoru ili će se moći braniti sa slobode uz jamčevinu. Sud bi mogao odlučiti da više ne postoji mogućnost utjecaja na svjedoke, ali bi ga mogao zadržati u pritvoru zbog mogućnosti bijega.



DORH je u listopadu 2017. godine izdao tjeralicu za Ivicom Todorićem, osumnjičenikom u aferi Agrokor.



Zagrebačko Županijsko državno odvjetništvo je zbog nezakonitog pribavljanja milijardu i 142 milijuna kuna pokrenulo istragu protiv Ivice Todorića, njegovih sinova Ivana i Ante Todorića, i 12-oro Agrokorovih menadžera te revizora.



(FENA)