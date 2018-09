Komesar EU za proširenje i politiku susjedstva Johannes Hahn izjavio je da bilo kakvo rješenje Beograda i Prištine ne smije ići na štetu stabilnosti zapadnog Balkana.

Johannes Hahn / 24sata.info

On, međutim, u intervjuu za Radio Slobodna Evropa nije odbacio prijedlog o razmjeni teritorija između Srbije i Kosova, o kome se u posljednje vrijeme sve više govori u domaćoj i mađunarodnoj javnosti.



“Mislim da to treba ostaviti njima, neka oni o tome raspravljaju. Sada vrlo jasno znaju šta su naši uslovni okviri i smatram da, ako želite nešto postići, trebati razmišljati i izvan kutije. Ja sam za rješavanje bilo kakvog bilateralnog sukoba, ali svako rješenje mora doprinijeti široj stabilnosti ovog regiona, tako da to bilateralno rješenje ne ide na trošak drugih u regionu. Sada moramo vidjeti širi sliku što znači da, bez obzira kakvo je to rješenje, ono mora biti takvo da ne ide na štetu drugih - naveo je Hahn.



Na pitanje koji su to uslovni okviri koje je pomenuo, on je odgovorio da je to "da ima više stabilnosti u regionu i da svako pojedinačno rješenje, svaki dogovor za rješenje bilateralnih sukoba mora doprinijeti ukupnoj stabilnosti i razvoju regiona jer je, u krajnjem slučaju, cilj da svih šest zemalja postanu članice EU".



Hahn smatra da je prerano govoriti da li bi razmjena teritorija mogla da ima negativan efekat po BiH, Makedoniju i zemlje istočnog partnerstva.



“Oni i dalje pregovaraju. Neke ideje su se pojavile. Posmatrajmo to na ovaj način – i sada se radi na daljim pregovorima radi boljeg usaglašavanja ideja. Smatram da paket koji ima pravno-obavezujući sporazum između Srbije i Kosova mora sadržati više elemenata, a onda ćemo vidjeti konačne ideje. Ali mislim da su obe strane sada potpuno svjesne međunarodne, ne bih rekao zabrinutosti, već ograničenja, a unutar toga mislim da su mnoga rješenja moguća” naveo je evropski komesar za proširenje.



Na pitanje da li smatra da će doći do rješenja sa završetkom mandata Evropske komisije (krajem oktobra), Hahn kaže:



“Nije to zato što je kraj mandata Komisije, ali bilo bi od koristi ako bi se to moglo zaključiti do, recimo, ljeta iduće godine, kako bismo krenuli novim koracima.







(24sata.info)