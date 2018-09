Ministar odbrane Srbije Aleksandar Vulin rekao je večeras u Beogradu, povodom početka manifestacije "Dani Srpske u Srbiji", da je Republika Srpska bila, jeste i bit će jedan od prioriteta Srbije i da će Srbija uvijek činiti sve da RS živi u miru i stabilnosti.

Aleksandar Vulin / 24sata.info

"Republika Srpska bila je i bit će jedan od vanjskpolitičkih prioriteta Srbije, kojoj će pokušavati uvijek da pomogne", rekao je Vulin novinarima uoči otvaranja manifestacije, prenosi Srna.



On je naglasio da RS treba da zna da što Srbija bude snažnija, stabilnija i sigurnija, da će i RS isto tako biti snažnija, sigurnija i stabilnija.



"Jedno bez drugog ne ide", rekao je Vulin, koji je ponovio da Srbija više nikada neće dozvoliti nove "Oluje", kao ni bilo kakve pogrome ni nove Jasenovce.



On istakao da Srbi, bez obzira gdje žive, jesu i moraju da budu jedno.



Prema njegovim riječima, to govori srpsko porijeklo, historija, kultura, civilizacija, što nameće potrebu da se srpski narod izbori za opstanak.



"Srbi gdje god da žive, samo ako su jedno, mogu da se nadaju da će jednom riješiti svoje nacionalno pitanje i da će opstati u ovom teškom i surovom svijetu za narode koji nisu previše brojni, ali imaju veliku historiju", rekao je Vulin.



(24sata.info)