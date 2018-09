Visoki časni sud HDZ-a danas je donio odluku o sankciji protiv člana Predsjedništva HDZ-a i kandidata za predsjednika ličko-senjske županijske organizacije HDZ-a Darka Milinovića.

Darko Milinović / 24sata.info

Sjednica je počela u 13 sati, a jednoglasno je odlučeno da se Milinovića isključi iz stranke.



Visoki časni sud jednoglasno je ocijenio da se radi o teškim povredama dužnosti, rečeno je.



Na pitanje što je to konkretno napravio Milinović, zbog čega ga se moralo izbaciti, Davor Miličević, predsjednik Visokog suda časti HDZ-a, rekao je da je odluka rečena. "HDZ je demokratska stranka, ali način dovođenja pred stranku određenih broja ljudi mislim da to nije demokratski", rekao je.



Podsjetimo, članovi Visokog časnog suda HDZ-a su: Davor Miličević, Tomislav Vrdoljak, Ile Baković, Marija Vučković, Robert Špiljak, Zoran Čogelja i Blaženko Boban.



Protiv Milinovića je Predsjedništvo HDZ-a, podsjetimo, prije nekoliko dana pokrenulo postupak zbog osobito teške povrede članske obaveze nakon što je organizirao dolazak autobusima 100-tinjak članova HDZ-a.



Organiziranjem dolaska 100-tinjak članova HDZ-a pretežito iz Gospića u prostorije Središnjice HDZ-a u Zagrebu u srijedu 29. kolovoza, te svojim postupcima i javnim nastupima, Milinović je djelovao protivno temeljnim vrijednostima i načelima HDZ-a te uzrokovao štetne posljedice za ugled i političke interese naše stranke, odnosno počinio osobito teške povrede članskih obveza, pojasnio je HDZ u priopćenju. Odluka Predsjedništva HDZ-a prošle je sedmice upućena Visokom časnom sudu HDZ-a na odlučivanje.



Ranije u četvrtak je premijer i predsjednik HDZ-a Andrej Plenković rekao je da će Predsjedništvo HDZ-a protiv člana tog visokog stranačkog tijela i kandidata za predsjednika ličko-senjskog HDZ-a Darka Milinovića pokrenuti stegovni postupak zbog najtežih povreda članskih obaveza i nanošenja političke štete HDZ-u, istaknuvši kako je njegovo ponašanje bilo neozbiljno, neodgovorno i nepotrebno.



Član Predsjedništva HDZ-a i ličko-senjski župan Darko Milinović izjavio je u petak kako je uvjeren da ga HDZ neće izbaciti iz stranke i tako onemogućiti da se kandidira na stranačkim izborima u Ličko-senjskoj županiji u nedjelju, 9. rujna.



"Uvjeren sam da me neće onemogućiti da se kandidiram, mislim da nema razloga ni opomeni", rekao je Milinović na izlasku iz Hrvatskog sabora gdje nije aktivirao saborski mandat, nego se došao informirati koji je njegov status "kada i ako da ostavku na mjesto župana".



Demantirao je da će u Saboru biti opozicija.



"To kao oporba ste rekli vi, ne odgovara da sam izjavio da ću se vratiti u Sabor i neću podržati Andreja Plenkovića. Ali neću bezrezervno držati i dizati ruke, štiti ću interese Like, Gorskog kotara, Dalmatinske zagore", rekao je Milinović novinarima na izlasku iz Hrvatskog sabora gdje nije aktivirao saborski mandat, nego se došao informirati koji je njegov status "kada i ako da ostavku na mjesto župana".





(Hina)