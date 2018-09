Vlada Crne Gore se opredijelila da aerodrome valorizuje putem koncesije, jer su oni usko grlo za rast turizma i ekonomije, poručio je danas crnogorski premijer Duško Marković.

On je to kazao nakon sastanka sa bugarskim kolegom Bojkom Borisovim. Marković je istakao da Crna Gora neće prodati aerodrome, kako se može čuti u medijima, već će ih dati na koncesiju na period od 25 ili 30 godina.



"To je nesumnjiv benefit za ekonomiju. Još jednom ponavljam, aerodromi nisu na prodaju, taj postupak će proći kroz zakonsku proceduru'', kazao je Marković.



Manji koalicioni partner u izvršnoj vlasti, Socijaldemokrate, protiv su plana da se aerodromi daju na koncesiju. Marković je najavio da je spreman da razgovara sa onima koji nisu spremni da ništa mijenjaju kada su aerodromi u pitanju.



Crnogorski aerodromi već godinama bilježe veći promet u broju opsluženih putnika i aviona. Očekuje se da će ova godina biti rekordna po broju putnika.





