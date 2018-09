U cijelom regionu Zapadnog Balkana danas je počela nova školska godina 2018./19. Zanimljivo je da se u regiji bilježi smanjenje broja djece koja kreću u osnovnu školu, s izuzetkom Srbije, gdje je taj broj neznatno porastao. U BiH, Srbiji, Hrvatskoj, Crnoj Gori i na Kosovu danas je po prvi put u školske klupe sjelo oko 165.000 djece.

Foto: Anadolija

Školske godine 2018./19. u osnovne škole u Republici Hrvatskoj kreće preko 320.000 učenika, a prvačića je petstotinjak manje nego prošle školske godine, oko 39.000.



Nastava u svim školama u Hrvatskoj počela je 3. septembra, osim u Splitsko-dalmatinskoj županiji gdje će nastava započeti tjedan dana kasnije.



Samo u Gradu Zagrebu u školske klupe po prvi put će sjesti više od 8.000 učenika osnovnih škola. I ove školske godine je Grad Zagreb za 100.000 osnovnoškolaca i srednjoškolaca osigurao besplatne udžbenike. Splitsko-dalmatinska županija je za sve učenike 65 osnovnih škola za ovu školsku godinu, također, osigurala besplatne udžbenike koje će dobiti 22.385 učenika.



Pojedine građanske inicijative i aktivisti upozoravaju kako u Hrvatskoj u bogatijim sredinama gradovi, općine ili županije plaćaju učenicima udžbenike, dok roditelji u Slavoniji, Lici, Dalmatinskoj zagori, Baniji i Kordunu moraju sami kupovati udžbenike. Ocjenjuje se kako se radi o neustavnom ponašanju te kako će ovu praksu dati na ocjenu Ustavnom sudu.



Ove školske godine cijene udžbenika neće se pretjerano mijenjati u odnosu na prethodnu i varirat će od 500 do 1.100 kuna (od 67 do 150 eura). Za učenike od 1. do 4. razreda prosječna cijena po kompletu je do 520 kuna (70 eura).



Pravo na sufinanciranje nabave udžbenika i dopunskih nastavnih sredstava od strane države ostvaruju učenici osnovnih i srednjih škola koji su članovi kućanstva koje je korisnik minimalne naknade socijalne skrbi. Sufinanciranje je omogućeno u obliku novčane naknade u visini 50 posto od ukupnog iznosa cijene potrebnih udžbenika i može se ostvariti do 31. siječnja 2019. godine, poručeno je iz Hrvatske vlade.



Ove godine u prvi razred osnovne škole u Srbiji poći će oko 67.000 djece, što je skoro isti broj kao i prošle godine, kada je u školske klupe prvi put sjelo oko 66.500 učenika.



Kada je riječ o udžbenicima, u Srbiji svaki nastavnik ima pravo na izbor izdavača, tako da se cijene udžbenika kreću od 6.500 do 8.000 dinara (od 55 do 68 eura). Roditelji prvog dana škole dobijaju ime izdavača te knjige mogu poručiti u školi, kupiti preko interneta ili u knjižarama.



Veliki broj roditelja odlučuje se da starijim učenicima kupuje polovne knjige, jer su daleko jeftinije.



Blizu 30.000 prvačića širom BiH od danas je krenulo u školu. Ove godine u odnosu na prošle u klupe će sjesti oko 1.000 djece manje. U entitetu Republika Srpska je upisano oko 9.500 učenika, nešto manje nego prošle godine. U Federaciji BiH je teško steći realnu sliku, jer svaki kanton ima sopstveno ministarstvo obrazovanja. No, prema podacima koji su dostupni iz kantona u ovom bh. entitetu u školu je ove godine krenulo više od 19.000 prvačića, čime je nastavljen trend smanjenja broja djece u prvim razredima. U BiH je, naprimjer, prije pet godina u školu krenulo preko 22.000 prvačića.



Cijene udžbenika u BiH kreću se od 40 eura za prve razrede do skoro 80 eura za devete. Roditelji u većini dijelova BiH moraju sami kupiti udžbenike. Izuzetak su određene socijalne kategorije stanovništva.



U Crnoj Gori danas počinje nova školska godina za više od 100 hiljada učenika u osnovnim i srednjim školama. U prve razrede osnovnih škola ove godine je upisano oko 7.000. Nastavna godina završava se 12. juna iduće godine, a za učenike završnog razreda 17. maja.



Prema podacima iz knjižara Zavoda za udžbenike i nastavna sredstva, cijene udžbenika su nešto drugačije u odnosu na prošlu godinu. Komplet za prvačiće košta 43,10 eura, za drugi razred 50,80 eura, za treći 47,70, za četvrti razred 59,60. Većina opština u Crnoj Gori obezbijedila je besplatne udžbenike za prvake, dok su opštine Berane i Budva izdvojile novac za knjige za učenike svih devet razreda osnovnih škola.



Na Kosovu će po prvi put u školske klupe sjesti više od 21.000 đaka prvaka, što je za oko 5.000 manje nego prošle godine.



Predstavnici Ministarstva obrazovanja, nauke i tehnologije kažu da su učinjene sve neophodne pripreme da nova školska 2018./19. godina počne u ponedjeljak, 3. septembra i da će nastava kasniti samo u nekoliko škola u kojima se privode kraju radovi na renoviranju. Ove godine školu će pohađati oko 350.000 učenika u osnovnim i srednjim školama. Na Kosovu se nastavlja trend smanjenja đaka prvaka, kojih je prošle godine bilo više od 26.000, a 2013. oko 28.000.



I ove, kao i ranijih godina, učenicima od prvog do devetog razreda ministarstvo će posredstvom opštinskih Direktorijata za obrazovanje podijeliti besplatne udžbenike.



U zavisnosti od kvalitete i izdavača, školska oprema za prvi razred osnovne škole košta od 10 do 50 eura.





(AA)