Od glavnog grada Crne Gore, Podgorice, do Gusinja, koje je smješteno na sjeveroistoku države, putnim pravcem kroz kanjon Morače, putovanje traje nešto više od tri sata. Toliko je potrebno da bi se prešla udaljenost od 200 kilometara. Odnedavno, u funkciji je novi putni pravac, koji se prostire preko teritorije Albanije, a udaljenost između dva grada je svedena na oko 90 kilometara.

Foto: AA

Riječ je o putu koji je potpuno neobičan, koji spaja dva kraja Crne Gore i čija je izgradnja omogućila brojnim turistima i putnicima da upoznaju prirodne ljepote Crne Gore, ali i sjeverne Albanije.



Ideja o povezivanju Gusinja i Podgorice preko Albanije, stara je decenijama. Obećanje se donekle ispunilo skoro, ali ne u potpunosti, jer kada crnogorska država završi svoj dio posla, na dionici od graničnog prelaza Grabom do Dinoše, udaljenost između Podgorice i Gusinja će biti 60 kilometara.



- Za vozače zahtjevna dionica -



Putovanje iz Podgorice do Gusinja novim putem vodi preko graničnog prelaza sa Albanijom – Božaj. Ubrzo nakon prelaska granice, skreće se lijevo na kružnom toku i kreće putešestvije, koje je posebno zanimljivo za fotografe, turiste, bicikliste, ali je takođe put od velike važnosti za stanovnike ovog dijela Albanije.



Dvije trećine puta od Gusinja do Podgorice prolaze kroz albansku teritoriju. Albanska vlada je ovaj put izgradila uz pomoć partnera iz EU.



Putni pravac je prepun oštrih krivina, pa maksimalna dozvoljena brzina ne prelazi 60 km/h.



Prolazeći kroz teritoriju Albanije, brojni turisti fotografišu skoro netaknutu prirodu ovog kraja. Pored puta se mogu vidjeti ostaci bunkera iz vremena Envera Hodže, što je jedan od posebno zanimljivih detalja.



Nakon što se pređe granica Božaj, nailazi mjesto Hoti, nakon čega se dolazi do Rapše. Tu se pruža sjajan pogled na rijeku Cem, od koje kasnije nastaje Cijevna. Pogled sa ovog mjesta omogućava da se u cjelini vide serpentine, koje putni pravac čine dinamičnim, ali i zahtjevnim za vozače.



Ubrzo nakon što se završi vožnja ovim dijelom, dolazi se do mjesta Grabom. Upravo je tu predviđen i napravljen granični prelaz, finansiran od strane EU. Ipak, zvanična Crna Gora još uvijek nije završila dionicu od Cijevne zatrijebačke do Dinoše. Sa albanske strane je napravljeno odvajanje od glavnog puta, a čak postoji i oznaka za carinu koja neupućene sigurno može odvesti u ćorsokak, na mjesto budućeg, ali još uvijek zatvorenog graničnog prelaza. Kada se ovaj dio puta završi, udaljenost između Gusinja i Podgorice će biti svega 60 kilometara. Osim toga, izbjegle bi se gužve na graničnom prelazu Božaj, posebno u ljetnjim mjesecima.



– Živopisni albanski pejzaži –



Ovaj dio sjeverne Albanije, veoma je živopisan. Mogu se vidjeti uglavnom stariji žitelji ovih mjesta, koji su ostali da čuvaju svoja ognjišta. Uglavnom se bave stočarstvom. Male trošne kuće i drveni kolci, preko kojih idu kablovi od struje, specifičnost su ovih mjesta.



Najveći administrativni i trgovački centar u ovom dijelu države jeste gradić Tamara. Tu se nalaze restorani, gradski trg, škola, bolnica.



Ovaj putni pravac posebno je zanimljiv strancima. Nerijetko se mogu sresti turisti iz Bugarske, Češke, Slovačke, Poljske, a u posljednje vrijeme i iz Izraela. Takođe, ovaj je put skoro idealan za motocikliste, jer osim što nema velikih gužvi, tokom cijelog putovanja oni uživaju u prirodi koja ih okružuje.



Put je širine 5,5 metara, pa zbog toga nije dozvoljen saobraćaj kamionima i autobusima.



Putovanje se završava u selu Grnčar, gdje se nalaze najprije albanski granični prelaz, a nakon toga i crnogorski. Na sedam kilometara od granice, stiže se u Gusinje.



Dok je za mnoge novi put atrakcija, Gusinjani ga doživljavaju kao najvažniji projekat. Puštanje u saobraćaj puta kroz Albaniju, posebno je obradovalo iseljenike iz Plava i Gusinja, koji u velikom broju posjećuju svoje rodne krajeve, posebno tokom ljeta.





(AA)