Ministrica vanjskih i europskih poslova Hrvatske Marija Pejčinović Burić izjavila je za HRT da je pridruživanje Hrvatske schengenskom prostoru prvi prioritet. Hrvatska će za pristup biti potpuno tehnički spremna do kraja ove godine i početkom iduće, kazala je ministrica Pejčinović Burić.

Marija Pejčinović Burić / 24sata.info

Željeli bismo predsjedati EU-om kao članica schengenskog prostora. Mislim da ova kriza, koliko god bila ozbiljna, upravo može pokazati da se sve granice čuvaju, a uključivo i vanjsku granicu EU-a u državi koja trenutačno nije članica "Schengena", kazala je ministrica Pejčinović Burić.



Osvrćući se na proširenje EU-a kazala je da je RH i prije godinu dana, kada se tek počela ozbiljnije pripremati za predsjedanje, rekla da je jedan od prvih prioriteta upravo proširenje. Važno je i da EU jasno poruči što je misija. Perspektivu članstva ima svih šest država jugoistočne Europe, a to će se dogoditi po strogim principima i mjerljivim kriterijima onoga što je potrebno za članstvo, dodaje.



Govoreći o ulasku BiH u EU ministrica je istaknula da perspektiva postoji, ali da će to ovisiti o toj državi. Što se tiče Srbije i razgraničenja potreban je dijalog koji treba rezultirati sveobuhvatnom, obostrano prihvatljivom i održivom rješenju. Mi smatramo da je otvaranje pitanja granica na način da se mijenja teritorij i da se mijenjaju granice protivno odlukama Badinterove komisije koja je na neki način zadala što će biti granica između bivših republika bivše Jugoslavije. Odlučeno je da bivše republičke granice postanu međunarodno priznate granice. Mislim da je vrlo opasno praviti presedan i mijenjati to pravilo. Također, vrlo je opasno dijeliti bilo koji teritorij po etničkim linijama i otvarati tu mogućnost jer se onda može zapaliti puno širi krug nego što je pitanje jugoistočne Europe, izjavila je ministrica vansjkih i europskih poslova RH.





