Muškarac iz Novog Zagreba osumnjičen je da je jutros ubio oca u istom stanu u kome je prije više od dvadeset godina ubio i majku zbog čega je liječen na psihijatriji.

Arhiv / 24sata.info

Muškarac je osumnjičen da je stanju rastrojstva nanio smrtonosne povrede sedamdesesedmogodišnjem ocu, a potom nazvao policiju i pričekao dok nisu došli.



On je dugo vremena proveo na liječenju nakon što je 1997. godine na gotovo identičan način ubio majku. Navodno je i sada znao da bude prisilno hospitalizovan, te je u zgradu dolazio tokom vikenda, prenose hrvatski mediji.



Prema navodima stanara zgrade, on je majku zadavio, a potom tijelo izmasakrirao i sakrio u ostavu. Sve je otkriveno pet dana kasnije kada je sestra došla u posjetu.



Komšije su ispričale da je u posljednje vrijeme tokom vikenda boravio u zgradi, da su ga viđali kako luta po kvartu i vježba na obližnjim klupama.



- On je jako krupan i stalno je boravio po teretanama, tako da je izrazito snažne konstitucije. Uvijek se ponašao dobro, ali svi smo malo zazirali od njega jer smo se bojali - pričaju stanari.



Јedna od stanarki zgrade u kojoj je živio kaže da je njegov otac išao od vrata do vrata i molio komšije da potpišu saglasnost kojom je tražio da mu sina prebace sa zatvorenog na otvoreno psihijatrijsko odjeljenje.



Motiv ubistva za sada nije poznat. Osumnjičeni je na kriminalističkom istraživanju, a ubrzo će biti zatražena pomoć vještaka-psihijatra da bi se utvrdilo da li se protiv njega može voditi postupak.



Ukoliko ljekari utvrde da je bio neuračunljiv u njegovom slučaju biće primijenjen Zakon o zaštiti osoba sa duševnim smetnjama.



(24SATA.INFO / RTRS)