Sve je jasnije da ćemo teško doći do riješenja za Kosovo, rekao je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić.

Aleksandar Vučić / 24sata.info

On je dodao dodao da oni koji traže ništa, a raduju se da dobijemo "veliko ništa", mogu da nastave da likuju i da se raduju, jer sve ide u pravcu da Srbija ne dobije ništa.



Vučić je rekao da oni u Srbiji, koji se raduju izjavama iz Evrope i Prištine da neće biti promjene granice Kosova, ne kažu građanima da i Evropa i Priština kad to kažu misle na granice nezavisnog Kosova.



“Očekivao sam da će naši politički protivnici u Srbiji organizovati slavlje. Dobili su izjave da se neće mijenjati granice. Rekli su to iz Evrope, Albanci i drugi. Zaboravili su samo da kažu našem narodu da se tu govori o tome da se ne mijenjaju granice nezavisnog Kosova", reklao je Vučić novinarima u Novom Sadu.



"Obmanjivali su naš narod", primijetio je i dodao da nije istina ono što govore njegovi politički protivnici kada kažu "Kačanik je srpski i biće zauvijek srpski“.



Vučić je rekao da su ti i takvi namerno radili na cjelovitosti Kosova, a da su se samo pravili da štite naše nacionalne interese.



Kazao je da je sve jasnije da će biti teško doći do riješenja, ali da će Srbija nastaviti da bude spremna na kompromise i traži šta je pravicnco, racionalno za srpsku državu „Oni koji traže ništa, a raduju se da dobijemo veliko ništa, neka nastave da se raduju, sve ide u pravcu da Srbija ne dobije ništa“, rekao je on.



Vučić je istakao da je, kada se pogleda za šta se zalažu Plenković i Zvizdić, svima jasno ko se u stvari zalaže i bori za očuvanje "naših nacionalnih i državnih interesa".



(24sata.info)