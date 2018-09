Ministar vanjskih poslova Srbije Ivica Dačić smatra da je poziv predsjedavajućeg Vijeća ministara Denisa Zvidića da BiH i Srbija potpišu sporazum o granicama u skladu sa nalazom Badinterove komisije upućen s ciljem da više odjekne u Republici Srpskoj, nego da ima efekta.

Ivica Dačić / 24sata.info

"Zvizdić nas poziva da BiH i Srbija potpišu nekakav ugovor o granicama, a Sarajevo već mjesecima koči bilo kakav pomak oko utvrđivanja granične linije između BiH i Srbije", rekao je Dačić za "Večernje novosti".



Prema njegovim riječima, zato je Zvizdićeva tobožnja briga više sračunata na to da odjekne u Republici Srpskoj, nego što ima efekta u realnosti.



Dačić je ocijenio da je simptomatično to što su se Zvizdić i hrvatski premijer Andrej Plenković, svako iz svojih pobuda, pozvali na Badinterovu komisiju o nepomjenjivosti granica bivših jugoslovenskih republika, prenosi Srna.



On je dodao da hrvatski premijer dobro zna da nalaz Batinterove komisije podrazumijeva nepovredivost republičkih granica u bivšoj Jugoslaviji, tako da se ne može primijeniti na Kosovo.



Dačić je rekao i da je simptomatično što su Zvizdić i Plenković pozvali se na Badinterovu komisiju poslije dolaska iz Berlina, gdje su se odvojeno sreli sa njemačkim kancelarom Angelom Merkel.



(24sata.info)