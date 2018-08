Direktor vladine Kancelarije za KiM Marko Đurić kaže da je pesimističan i da mu se čini da su danas dalje od rješenja kosovskog pitanja nego što su bili.

Marko Đurić / 24sata.info

"Јedan od glavnih razloga zašto smatram da smo sve dalje i jedan od razloga za moj pesimističan stav je zbog toga što ne prestaje sumanuta kampanja i prijetnje i urtrkivanje političara iz Prištine da zauzmu oštriji stav i da kažu da Srbi na KiM treba da dobiju manje pravo", kaže on.



Đurić je u obraćanju medija na tu tezu dodao i "suludo utrkivanje u koje uvlače albanske političare sa juga Srbije, koji prizivaju rat i nasilje".



"Sve te filmove mogu samo da sanjaju i te sumanute teritorijalne pretenzije gdje bi da stigniu ne samo do Niša, nego i Vojvodine i Srbobrana i ne znam kog grada, koji bi zadovoljio njihove megalomanske apetite", kazao je on.



Prema njegovim riječima, niko neće natjerati Srbiju i Srbe da priznaju zamišljenu nezavisnost i zamišljenu teritoriju. Do razrješenja može da dođe samo kroz razgovore kojima će se zadovoljiti interesi svih strana.



"Drugi razlog za moj pesimističan stav jeste činjenica da je sve evidentnije da je predsjednik Vučić bio u pravu kada je mjesecima unazad upozoravao da ozbiljni krugovi u međunarodnoj zajednici rade na tome da Srbija ne dobije ništa i da Srbija jednostavno treba da prihvati nezavisnost Kosova i da nema o čemu da se razgovara", kaže Đurić.



Treći razlog što mislim da smo sve dalje od rješenja nego ranije su domaće snage, destruktivne, koje rade na tome da Srbija ne dobije ništa i to pod različitim izgovorima, dodao je direktor vladine Kancelartije za KiM, navodeći da su jedni govorili da bi oni mogli bolje, a u stvari su sve to pretvorili u poligon za bogaćenje, dok su drugi to pitanje iskoristili za tapšaje pred neke izbore.



Govoreći o predstojećoj posjeti Vučića Kosovu, rekao je da će to biti najsveobuhvatnija posjeta i po političkom značaju i po temama o kojima će se govoriti. Vučićev plan je, kako je rekao, da ta posjeta bude sveobuhvatnija i da razgovara sa što više stanovnika Kosova iz svih struktura.





