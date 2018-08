Nekadašnji čelni čovjek Agrokora Ivica Todorić u velikom intervjuu Mislavu Bagi u sklopu Dnevnika Nove TV ustvrdio je da nije bjegunac, a da će uskoro odlučiti vraća li se u Hrvatsku svojevoljno, neovisno o odluci u izručenju koja bi za koji tjedan na engleskom sudu mogla biti potvrđena.

- Nisam bjegunac, u London sam otišao jer sam htio zaštititi svoje interese i saznati pravu istinu, rekao je na početku razgovora Todorić.



- Ja se u svakom slučaju vraćam u Hrvatsku, i to brzo, a vidjet ću uskoro hoću li to učiniti svojevoljno. Postoje procedure, ja ne mogu tek tako otići jer mi je putovnica oduzeta, pojasnio je.



Na Bagino pitanje od čega on u Londonu živi, Todorić je rekao da mu pomažu obitelj i prijatelji.



- Na mojim računima ništa nema, ništa mi na njih ne dolazi, nemam primanja, iz Agrokora sam otišao s 20.000 kuna, to je bio cijeli moj kapital. U međuvremenu, obitelj i prijatelji mi pomažu da mogu pokrivati svoje troškove, izjavio je, a na dodatno Bagino pitanje ko su ti prijatelji te ima li među njima i bivših poslovnih partnera, Todorić nije bio konkretniji.



- To su sve prijatelji, a najviše familija. Znate, moj otac je imao osmero braće i sestara, imam jako puno bratića, dalje i bliže familije, izjavio je.



Opovrgnuo je da je on u javnost plasirao mailove tzv. grupe Borg iz 'afere Hotmail'.



- S mejlovima nemam ništa, kao i ostali sam sve doznao o tome u medijima. Nisam znao za njih, ali ako je neko pratio moje blogove, onda je mogao vidjeti da sam ja te sve činjenice slične već bio iznosio. A ko je to dao u javnost? Različite su priče na tržištu, moguće je jedno pet-šest izvora, teško je reći, kaže Todorić.



- Ne mislim da sam sve izgubio i da ću sve izgubiti. Da, nagodba je sklopljena, ali ona je neprovediva, na nju idu žalbe. Želim zaštititi svoju imovinu i sebe, a koliko će se to uspjeti, teško je kazati, ali mislim da treba sve učiniti da ta industrija i nevjerojatne vrijednosti koje su stvorene se zaštite, izjavio je.



U nastavku razgovora Bago ga je ispitivao o sastancima koje je imao s državnim dužnosnicima uoči sloma koncerna.



- Totalna je laž da sam 200 milijuna eura tražio od Vlade, ja sam namamljen da nešto tražim, Petrov me u jedno pet-šest navrata tražio da dođem, meni je bilo neugodno jer je ipak bio predsjednik Sabora pa da ne ispadnem neki frajer, a s obzirom da ni Petrova ni premijera nisam poznavao, nazvao sam premijera i rekao mu da me Petrov zove, pitao ga ima li termin da dođem... Na prvom sastanku nisam ja njima nikakvo financijsko stanje Agrokora tada predočavao, Agrokor nije bio u problemima. Kreditni rejting je pao početkom 2017. na intervenciju ljudi koji su ušli u Agrokor, to su ljudi iz Hrvatske, dio iz inozemstva, izjavio je Todorić.



Na Bagino pitanje da imenuje te ljude, rekao je da to sigurno nije Martina Dalić, a nije siguran ni da je Ante Ramljak.



- Ne znam je li on bio uključen, ali oni u Moody'su dobivaju određena izvješća, njima se namjerno slalo... sad ste vidjeli izjavu gospođe Dalić na Uskoku, ako čitate, vidjet ćete da su aktivnosti poduzete... To su vam različite grupe koje su imale financijski interes, zna se točno tko je to, Knighthead, Alix Partners i njihovi savjetnici i pomagači u Hrvatskoj, svi ovi savjetnici koji su kasnije dobili posao u Agrokoru, smatra Todorić.



- Ako hrvatska Vlada raspravlja o Agrokoru da su u njemu problemi, kad Moody's dobije tu informaciju, onda Moody's reagira. Niste očito čitali izjavu gospođe Dalić, ona je kazala 'mi čekamo izvještaj Moody'sa'. Zašto? Zato jer su mu poslali prije informacije. Moody's je evo jučer kažnjen zbog sličnih stvari. Oni dobivaju izvješća, i S&P ih dobiva, ali S&P nije nijednu riječ o Agrokoru u tom periodu rekao, kaže Todorić.



On tvrdi da je 10. ožujka 2017., mjesec dana prije njegova odlaska iz Agrokora, dobio ponudu za kredit od 900 milijuna eura.



- Imam dokument, ponudu sam dobio, a moja država je iste te ljude koji su radili financiranje zvala i radila pritisak. Apsolutno imam dokaze, to sam dao sve na blogu, kaže bivši čelnik Agrokora.



- Vidjet ćete koliki su se ljudi oko toga obogatili, tu ima toliko interesa... Ako netko zarađuje milijarde na nekakvom poslu, on sigurno ima nekakav interes, dodao je.



- Ja nisam zarađivao u Agrokoru ništa, ja sam u Agrokor krenuo prije 30 godina s pet ljudi od ničega, napravio najveću regionalnu kompaniju. Dividendu sam isplaćivao da plaćam troškove. Ovi ljudi koji tvrde da sam imao jahte, otok, vile, ništa nisam imao. Helikopter? Ja sam koristio jedan dio, jedan dio moji suradnici, ali Agrokor je imao onaj toranj Cibonin, ali ne cijeli, možda 6 milijuna eura vrijednosti, imao je kuću u Medveji i helikopter. Lovište nije imao, rekao je Todorić.



Na niz Baginih kompanija kojima ga je suočio s drugačijim činjeničnim stanjem, Todorić je uzvratio: - Gledajte, Agrokor je imao 100 kompanija. To je bilo moje vlasništvo, ja sam svaku stvar koju sam tamo imao platio i platio porez na nju. ali Agrokor je imao manje vlasništva od poslovnih ljudi danas. Ivica Todorić od vlasništva ima samo 25 posto objekta u kojem živi. Ništa nemam, apsolutno ništa nemam. Dvorac? Izvinite, tamo su četiri obitelji, imam 25 posto toga. Nakon 40 godina rada, stvorio sam takvu firmu, a da sad nemam gdje živjeti..., požalio se Todorić.



U nastavku ga je Bago pitao o čuvenom 'tajnom' sastanku u Banskim dvorima pod okriljem noći.



- Rekli su da Agrokor treba likvidirati, ima točno popis tko je bio na tom sastanku, Plenković mi tada nije rekao ni jedne riječi. Sad je rečeno da ima snimka, pa neka je pokažu. To je bio jedan anarhičan sastanak, bio je tajan, došao sam po noći, morao sam sa strane ući, prvi put dolazim tim ljudima, a primaju me k'o mafija. U jednom trenutku Petrov promumlja, kaže da me treba likvidirati, maknuti i da ne smijem biti više u Agrokoru... Bio je i gospodin Zdravko Marić, koji u četiri sata ništa nije rekao. Na kraju smo gledali televiziju, Dnevnik smo gledali, jer iza mene su imali još jedan sastanak vezan uz nas pa su nas držali kao u nekom zatvoru. Gledali smo Dnevnik, možete misliti kakav je to poslovni sastanak bio. Bio sam 26. veljače na sastanku kod njih, Marić je k meni došao 3. ožujka, i tada mi se smučilo, pitao me koji su daljnji koraci i da li trebamo pomoć, rekao sam ne trebamo, opisao je Todorić.



- Marić je na početku rekao da će se izuzeti i to je bilo normalno i profesionalno, ali nažalost nije se izuzeo. Na prvi sastanak, kada je k meni došao, bio sam jako iznenađen kad je došao, jer on je u Agrokoru radio... Kad sam došao na tajni sastanak, smračilo mi se kad sam ga vidio tamo, bilo mi je nelogično da bude prisutan, priča Todorić koji inzistira da se ništa u Agrokoru u tom trenutku nije moralo ni trebalo urušiti.



- Kad bi vas, gospodine Bago, napali sada mediji kao što su mene i kada bi vama vaše bankare zvali protiv vas i dobavljače zvali protiv vas, pitam se što bi se s vama dogodilo. Dalić je mene napala, ona je pustila informacije, što se sad s njom dogodilo, zašto je ona otišla iz Vlade? Ako pratite Agrokor, njegove bilance i razvoj... Bilance nisu bile netočne. Vidjet ćete da ne govorim neistine, to je na sudu pa ćemo vidjeti što je točno. Da pogledate bilance i kompanije koje su s Agrokorom radile, recimo Vindija je najveći dobavljač bila, pogledajte je koliko je uz nas izrasla, koliko je Saponia uz nas izrasla...



Opovrgnuo je da su dobavljači dizali kredite pa novac davali Agrokoru.



- Pa mi smo u 10. mjesecu 2016. dobili kredit, banke su nam reprogramirale milijardu i pol eura, dobili smo sindicirani kredit od 250 milijuna eura, prvi put su sa 150 milijuna ušle kineske banke i onda je činjenica da nikako meni nisu dali da potpišem taj ugovor, prolongirali su jer su čekali izvješće Moody'sa, a tamo su slali krive podatke ljudi iz Agrokora... Moji suradnici, rekao je.



- Što se lex Agrokor tiče, ja stvarno sam prvo imao informaciju da oko mene petljaju fondovi lešinari, ali ja sam to smatrao glupostima jer je Agrokor bio fantastična i odlična kompanija koja je 2017. trebala na burzu izaći i ja tome nisam davao nikakvu pažnju. Nitko Agrokor nije mogao srušiti, ali kad se hrvatska država okrenula protiv njega, onda su nastali problemi. Prvo me Petrov počeo zvati, bio sam na tajnom sastanku, Marić je 3. ožujka došao k meni, a Dalić se 16. ožujka pojavila i tražila me da prebacim svoje dionice na SPV. Rekla mi je miči se iz Agrokora. Meni došla u moju firmu, u moju kuću... Bio sam šokiran, a s druge strane, bio sam siguran da nije došla sama, da nije ona došla bez da je to premijer odobrio... Kao da je došla državna mafija. dio mafijaša iz državne uprave je došao meni i meni veli da ja poklonim nekome firmu, govori Todorić.



- Ona me natjerala, Plenković me natjerao da potpišem lex. Ako je došao meni netko i rekao da prebacim svoje dionice na treću osobu, a oni su dan prije medije pustili da počnu pričati o meni, milijarde su se spominjale, neplaćanje poreza, svašta... Shvatio sam da je Plenković na čelu svega i od 16. ožujka znao sam to, i otada sam govorio, ali me nitko nije podržavao i vjerovao dok Dalić nije dala izjavu da je od prvog dana premijer bio na sastancima. Kad sam shvatio što se dešava, nisam znao zašto se to događa, vidio sam da to nije legalno, da je to na nekakav mafijaški način, onda sam shvatio da moram doći do prave istine, a morao sam se pametno ponašati da ne stradam. Otišao sam 10. travnja iz Agrokora, ujutro sam im predao sve i otišao, ujutro su došli, ponudili smo ih kavom, i deset minuta poslije rekli jedni drugima: Doviđenja. Ja otišao, oni ostali, izjavio je Todorić.



- Onda sam pet mjeseci sjedio u svojoj kući, čekao sam ako imaju nešto, onda sam vidio da su mediji počeli pisati laži i neistine... Imao sam informacije da traže nešto o meni i da nemaju ništa, shvatio sam da će početi montirati, onda sam se išao zaštititi da dođem do istine, pojasnio je svoje razloge odlaska iz Hrvatske.



- Ja imam dokumente, javno objavljene, pa Dalić je sve rekla, da su dogovorili da likvidiraju Agrokor. Imaju i mailovi i čitav niz drugih dokumenata, kaže Todorić.



Progovorio je i o zaštitnim klauzulama koje su unesene u njegov ugovor o radu, kao i u ugovre drugih ljudi iz uprave koncerna neposredno prije sloma kompanije-



- Pogriješio sam jer sam Crnjcu popustio, on mi je donio promijenjene ugovore, ali ja sam se isti čas povukao i poništio to par dana kasnije. Moj ugovor ne vrijedi i od mog sina ne vrijedi. Sve je to, samo 40 puta više, napisao isto i svima drugima Ramljak, oni imaju te zaštite, ja na svojoj firmi nisam dobio nikakvu zaštitu, a bilo bi logično da sam je imao, kazao je Todorić.



- Sberbank me tužio, ali i ja sam njih tužio. Ja nisam napravio ništa, a oni su napravili čuda, ima sve u tužilaštvu, pazite oni su 18 milijardi prepravili u Agrokoru da bi ga uzeli, kaže Todorić.



- Bila su 44 svjedoka ispitana do sad, nijedan jedinu riječ nije protiv mene rekao, dodao je.



- S hrvatskim vlastima se o povratku u Hrvatsku nemam što dogovarati. Što ću učiniti, to ću još vidjeti, ali je činjenica da ću poštivati procedure i u Engleskoj i u Hrvatskoj, rekao je zaključno Ivica Todorić u velikom intervjuu za Dnevnik Nove TV.



