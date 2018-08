Predsjednica Vlade Srbije poručila je danas, na Međunarodni dan nestalih, da sudbine 10.281 nestale osobe sa prostora bivše Jugoslavije moraju biti riješene zajedničkim snagama svih država u regionu.

Na konferenciji u Beogradu, koju je organizovala Koordinacija srpskih udruženja porodica nestalih u saradnji sa Međunarodnim komitetom Crvenog krsta, rečeno je da se 10.281 osoba sa prostora bivše Jugoslavije vodi kao nestala, da srpske žrtve čine trećinu, da se iz Bosne i Hercegovine kao nestalo vodi 6.606 osoba, iz Hrvatske 2.027, a sa Kosova 1.648 osoba.



Predsjednica Vlade Srbije navela je da je danas, kada se obilježava Međunarodni dan nestalih, jedan od najtežih dana na svijetu.



"Za naše društvo, nezavisno od toga da li u Hrvatskoj, BiH, na Kosovu, važno je da sve priče i sudbine budu izrečene i ostanu zabilježene kao dio kolektivnog pamćenja i kao podsjetnik da ne smijemo prestati da tražimo nestale i da ne smijemo ponoviti ove strašne zločine", rekla je Brnabić.



Kako je ocijenila, tužno je, ali i realnost da toliko decenija, ne samo da nisu istražene sudbine nestalih već se o tim sudbinama ne smije slobodno ni govoriti.



"Porodice nestalih osoba moraju da osjete da je ostatak naše zajednice svjestan vašeg gubitka sa kojim saosećamo, a mi kao država treba da pružimo pomoć, da omogućimo da nadležna tijela dobiju što bolje uslove za rad", kazala je Brnabić.



Kako je objasnila, država će učiniti sve što je moguće da se saradnja sa ostalim nadležnim tijelima u regionu poveća koliko je to u njenoj moći, da to ne bude političko pitanje, nego civilizacijsko pitanje.



"To je pitanje dostojanstva jednog društva, načina na koji će ono odrediti svoju budućnost", dodala je.



Prema njenim riječima, bez zatvaranja ovog poglavlja i društvo u Srbiji, koje je mnogo učinilo, ali i sva društva u okruženju neće biti u stanju da prevaziđu prošlost i da se okrenu budućnosti.



"Nestali i njihove porodice ne smiju biti taoci neuređenih političkih odnosa među državama i društvima u regionu, jer ako je ovaj region zajednički, onda je zajednički i da se ovo pitanje riješi udruženim snagama", istakla je Brnabić.



Predsjednik Komisije za nestala lica Vlade Srbije Veljko Odalović naveo je da je prošlo 27 godina od početka prvih sukoba i prvih stradanja i prvih nestanaka.



Prema njegovim riječima, Srbija želi da se poštuju međunarodna pravila i da se svi ponašaju u skladu sa njima. On je zatražio i pristup arhivima međunarodnih institucija.



"Ja vjerujem da ćemo imati jedan novi zamah, da bez obzira na razlike u regionu, da će najzad preovladati svijest da su isto porodice koje traže - porodice Srba, porodice Albanaca, porodice Hrvata i porodice Bošnjaka i sve porodice koje traže nestale imaju istu sudbinu, isti ugao gledanja i iste zahtjeve", zaključio je on.



Dušan Čelić, predsjednik Koordinacije srpskih udruženja porodica nestalih lica sa prostora bivše Jugoslavije naveo je da nestali i danas gledaju u nas, očekuju istinu i pravdu, pitajući da li još uvijek pamtimo njihovo stradanje.



"Gledaju nas i pitaju šta smo kao pojedinci učinili da se nađu njihovi posmrtni ostaci, da počinioca stigne ruka pravde i šta smo u Srbiji učinili da internacionalizujemo pitanje nestalih", rekao je na konferenciji za novinare.





