U intervjuu irskom listu "Irish Times", kosovski premijer Ramush Haradinaj je upozorio da bi "promjena granice sa Srbijom značila rat".

Taj list zatim ocjenjuje da je "Haradinaj potvrdio da je ovakav njegov stav u sudaru s onim koji zastupa kosovski predsjednik Hashim Thaci, koji je, kako navodi list, zajedno sa srpskim predsjednikom Aleksandrom Vučićem, otvoren po pitanju promjene granica kao dijela sporazuma za normalizaciju odnosa“.



Irski list podsjeća da su posljednjih dana visoki zvaničnici EU i SAD izjavljivali da se ne bi suprotstavili takvom sporazumu dokle god on ne uzrokuje probleme u drugim dijelovima Balkana.



"To bi značilo rat. Ukoliko ponovo otvorimo ono što je dogovoreno, to znači ponovno otvaranje prošlosti, a u našem regionu otvaranje prošlosti znači otvaranje ratova", kazao je Haradinaj.



"To bi značilo otvaranje Pandorine kutije i zaprijetilo ne samo našoj stabilnosti, već i stabilnosti naših susjeda. Mislim da je to pogrešan smjer da se uopšte dozvoli rasprava i retorika o granicama i teritoriji.



Nadam se da će svjetski lideri istupiti (po tom pitanju) što je prije moguće i da će biti kristalno jasni u zahtjevu svim stranama da poštuju ranije sporazume i prestanu o ovom da pričaju", kazao je Haradinaj za kojeg je "Irish Times" naveo da je bio "komandant pobunjenika za vrijeme rata na Kosovu".



Na pitanje kome bi odgovaralo takvo rješenje, Haradinaj je odgovorio: "Samo jednom čovjeku - Putinu".





