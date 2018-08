Ministar odbrane Srbije Aleksandar Vulin izjavio je da je uvođenje obaveznog vojnog roka politička i ekonomska odluka, a da je, kada je riječ o raspoloženju nacije, ogromna većina za vraćanje redovnog vojnog roka.

Aleksandar Vulin / 24sata.info

"Nema bolje garancije za mir od snažne zemlje, snažne vojske i snažne nacije koja može da se brani. S takvom nacijom niko ne želi sukob. Da biste izbjegli rat morate se spremati za njega", rekao je Vulin za televiziju Pink.



On je rekao da je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić prepoznao dva velika problema - popunu vojske i obuku stanovništva.



Vulin je kazao da tamo gdje se uvodi koncept profesionalne vojske, znači da se vojska "značajno smanjuje", da se uvodi profesionalizacija, ali i da se jača rezervni sastav "zato što nigdje na svijetu ne može samo profesionalna vojska da odbrani zemlju".



"Mi smo se opredijelili za koncept totalne odbrane. To znači da cijela zemlja u slučaju rata učestvuje u odbrani svoje zemlje, ali kako da učestvuje kada je nismo obučili za to", rekao je Vulin.





(Beta)