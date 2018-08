Ako su Plenković, Zvizdić, Marković protiv nečeg u vezi sa Srbijom i njenim interesima, građanima je sve jasno, rekao je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić.

On je dodao da ako je neko protiv nekog prijedloga, onda svaki građanin Srbije razumije šta je za nas dobro, a šta nije.



Vučić je, odgovarajući na pitanje novinara kako vidi to što poslije foruma u Alpbahu, u Austriji, tema razgraničenja više nije tabu, ali kancelarka Njemačke i dalje ne mijenja stav protiv te ideje, rekao da mu je od reagovanja političkih protivnika u Srbiji mnogo zanimljiviji stav koji su tim povodom iznijeli političari u regionu, uključujući premijere Hrvatske, Crne Gore i Bosne i Hercegovine.



On je ponovio da Angelu Merkel zna godinama, da mu je poznata njena pozicija po pitanju Kosova i Metohije, da to nije nikom bilo nepoznato, ali da je interesantno kako su protiv toga mnogi u zemlji, ali i komšije.



"Razumijem sve koji imaju nešto protiv. Ja njen stav znam već više godina, nije novost, nije tajna.To samo oni, zlobni, kojima je želja samo da propadne Vučić, pa makar propala i Srbija, podižu kao temu, iako smo to godinama slušali", rekao je Vučić u Rudnoj Glavi, gdje boravi kao šef stranke u susret lokalnim izborima u Majdanpeku.



To likovanje, kaže, ne može da razumije, a na pitanje šta ako naši prijedlozi ne prođu i naši interesi ne budu uvaženi, Vučić je rekao: "Pa, ništa" i dodao:



"Ako smijem da prognoziram, nećemo ni dobiti ništa, pa će moji protivnici biti srećni. A, da ćemo da imamo sve - to neću ljude da lažem".



O "velikosrpskom Kačaniku", uostalom, govore, primjetio je, ljudi koji nikada u Kačaniku nisu bili, niti išta znaju, niti žele da tamo idu i da nešto znaju.



"Niti planiraju da se njihova djeca, koja se školuju u inostranstvu, za nešto bore, već naša i vaša djeca da se bore za njihove fotelje", rekao je Vučić



"Oni mogu ozbiljno da ugroze budućnost zemlje i djece, ali ne svoje, jer su njihova djeca većinom u inostranstvu", dodao je i istakao da je njegova politika da obezbijedi da ljudi žive normalno, i da sačuvamo vitalne i nacionalne i državne interese.



Ponosan je, kaže, na to kako ga i ko ga sve napada, ali mu je važno da ljudi znaju šta je želio i šta smo mogli u jednom trenutku da postignemo, a da će za 20-30 godina reći kako je "onaj ludi Vučić, ovakav i onakav, bio u pravu za sve što je govorio".



Naveo je da se tu radi i o mnogo drugih interesa, inostranih, stranih službi i podsjetio u tom kontekstu da još nismo dobili snimke ubistva Olivera Ivanovića:



"Kažu 'bila magla'.. Pa, dajte da vidimo tu maglu", rekao je Vučić.



Predsjednik Srbije nije htio da komentariše izjave Ramuša Haradinaja, koji je protiv bilo kakvog razgraničenja, a suprotnih je stavova Hašimu Tačiju, i rekao je da neće da ulazi u njihove interne stvari.



"Neka oni rade njihov posao i neka rade kako i šta hoće", poručio je Vučić i kazao da je na nama da pokušamo da se dođe do realnog i racionalnog rješenja, kojim će biti uvaženi ne samo nacionalni, već i državni interesi Srbije, prenosi Tanjug.



"Ako to bude uspjelo, dobro je, a ako ne, opet dobro, ne bi bilo prvi put da se nije uspjelo za proteklih 200 godina, ali bih ja želio da se to jednom riješi", zaključio je.



