Srbijanski ministar unutarnjih poslova Nebojša Stefanović poručio je u utorak, komentirajući izjave hrvatskog premijera Andreja Plenkovića u Berlinu, da šef hrvatske vlade "nije pozvan" određivati granice Srbije.

Nebojša Stefanović / 24sata.info

"Poslije današnje izjave hrvatskog premijera Plenkovića, potpuno je jasno da svi oni koji su i inače protiv Srbije, svoje stajalište potvrđuju i time što su protiv sporazuma Srba i Albanaca i čine sve što je u njihovoj moći da ne dođe do bilo kakvog rješenja koje bi značilo više stabilnosti i mira", rekao je Stefanović agenciji Tanjug.



Hrvatski premijer je, na zajedničkoj tiskovnoj konferenciji poslije sastanka s njemačkom kancelarkom Angelom Merkel u Berlinu, rekao da se Hrvatska zalaže za poštivanje teritorijalnog integriteta, mirno rješavanje sporova, prati sve što se dešava u dijalogu Kosova i Srbije i "nije prva u redu" koja bi zagovarala promjenu granica.



Plenković je u izjavi novinarima podsjetio da je "cijelo naslijeđe bivše Jugoslavije bazirano na Međunarodnoj konferenciji o bivšoj Jugoslaviji i mišljenjima Badinterove komisije".



"Treba biti vrlo oprezan s mijenjanjem granica, Hrvatska je priznala Kosovo prije desetak godina, prema tome svaki takav potez moramo gledati u širem regionalnom kontekstu i to je stav koji dijele mnoge zemlje", rekao je Plenković.



Srbijanski ministar Stefanović, kako su prenijeli beogradski elektronički mediji, ocjenjuje da Plenković nije usamljen u davanju takvih izjava u regiji, te da "nažalost, često u ovakvim stavovima i izjavama" autori tih izjava saveznike nalaze "u dijelu domaćih političara, koji te stavove brane kao svoje".



"Pozivam Andreja Plenkovića da nam više ne pomaže.. Nemojte vi određivati granice Srbije, pošto za to niste ni pozvani niti to možete, a molim i sve druge u regiji, da nam ne odmažu, ukoliko nam ne mogu pomoći", poručio je Stefanović.





(Hina)