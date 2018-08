Ivica Todorić, koji se predstavlja kao većinski vlasnik Agrokora, oglasio se povodom, kako je naveo, istorijskog kriminala u jednoj od najvećih svjetskih korucijskih afera ikada - Agrokoru i premijera Andreja Plenkovića naziva veleizdajnikom i šefom mafijaške hobotnice.

Ivica Todorić / 24sata.info

U veoma opširnom tekstu Todorić taksativno nabraja dešavanja u vezi Agrokora i ističe da je nakon mnogo mjeseci čekanja vlast u Hrvatskoj uhvaćena u zamku, te da je priznanje Martine Dalić u vezi njihovog sastanka u "četiri oka" istovremeno potvrda da je Plenković odgovoran, da je sve naređivao, o svemu je bio informisan, u sve uključen i sve odobravao.



Todorić, koji u Londonu čeka odluku suda o izručenju Hrvatskoj po potjernici koju je raspisao zvanični Zagreb, za Plenkovića tvrdi da je šef korupcijske hobotnice koja je djelovala i djeluje dan danas protivustavno, kriminalno, protivpravno, na štetu svih dioničara Agrokora i svih građana Hrvatske.



"Uporno sam čekao, ali i dočekao: dvoje najbližih saradnika Andreja Plenkovića (Dalić i Ante Ramljak), teško su ga optužili. Njegovo skrivanje, laži, žrtvovanje saradnika i kukavičluk mu se vratio kao bumerang, upravo od Ante Ramljaka i Martine Dalić. Poetska pravda", napisao je Todorić.



Nakon čitavog niza i pozamašne količine dokumenata, dokaza i saznanja, Todorić kaže da danas smatra da su njegovi ciljevi ostvareni.



"Pobijedio sam ih. I oni to znaju", konstatuje i dodaje da je potrebno osvetliti još nekoliko važnih aktera, ali i da u tome ne žuri.



Za sebe kaže da je bio i da je danas glavna meta zla, a da su njega i njegov, kako je naveo, okaljani imidž, koristili da bi na prvoj instanci prošla besramna, kriminalna nagodba.



"Sve što rade inspiratori ovih rabota je protivustavno, nakaradno, pravni skandal. Uništavaju sudove, delegiraju pravne organe prema vlastitom interesu, korumpiraju, prete, ucjenjuju novinare i urednike. Sve su spremni da naprave, samo da im prođe njihov kriminal. Na njihovu žalost, istinu ne mogu sakriti, njih, vjerujte mi - čeka bijedna budućnost", poručio je Todorić.



Premijera Plenković optužuje za plan da ga drži zatvorenog da ne bi galamio protiv vlasti, pa je zato, kaže, odlučio da napusti zemlju.



"On (Plenković) je založio celi svoj politički arsenal na rušenju stubova pravde u Hrvatskoj, pucao je iz svih oružja, s ciljem - pokušaja sprečavanja propadanja vlastite političke karijere. Ali od njegove karijere neće biti ništa, ona je propala istog trenutka kada izađe istina, a on je propao onog trenutka kada se uključio u kriminalnu urotu protiv Agrokora. Andreju Plenkoviću je ugrožena i sloboda, jer je u čvrstom zagrljaju s kriminalcima, u tome ga ne može spasiti ni Evropski Parlament, jer se za njega već priprema Evropski nalog za hapšenje", naveo je.



Ističe da se klučni dogođaj koji je, kako kaže, odredio, usmjerio sve daljnje događaje u vezi sa Agrokorom, budućnost hrvatske privrede, budućnost 10.000 ljudi, a na kraju je imao značajan uticaj na sve građane Hrvatske kojima će ovaj teret pasti na leđa, dogodio 16.03.2017.



Tada se, objašnjava, dogodio njegov susret sa Dalićevom koji je ona nazvala u "četiri oka".



"Toga dana mi se dogodio stravičan događaj, s jedne strane promijenio mi se život u sekundi, a s druge strane nisam imao dokaza za to što mi se dogodilo, jer je to bilo u ''četiri oka''. Kako je M. Dalić potvrdila moje ranije iskaze, kao da sam se ponovno rodio", napisao je Todorić i dodao da sada, dakle, postoji potvrda da je Dalić bila unjegovoj kancelariji i da je rekla "da ja svoje vlasništvo nad kompanijom Agrokor treba da prenesem na neki SPV, kod nekoga bilježnika".



Isto tako je, ističe, kazala da se onda radi nova struktura: skupština, nadzorni odbor, uprava, a da ja moram da odem.



" I stalno je govorila ''biće strašno''. Ja sam nju prekinuo, nisam htio da dobije pogrešan utisak da želim o bilo čemu ovakvom da razgovaram. A i tako sam stravičnu stvar upravo čuo i doživio. Da skratim, ja sam nju energično odbio", naveo je Todorić.



Precizira da je činjenica koja se dogodila za njega značila neku poruku ili priču ne Martine Dalić, potpredsjednice Vlade RH, nego nevjerojatnu "prijetnju organiziovane državne mafije meni, mojoj porodici i cijeloj kompaniji i zaposlenicima Agrokora".



"Zamislite da Vam dođe na vrata predstavnik vlasti i traži Vašu tvornicu, Vašu firmu, Vaš kancelariju, Vaš stan, Vašu imovinu. To je scenarij viđen samo u mafijaškim filmovima, u predmetima najtežih krivičnih djela i samo u postupcima ljudi bez trunke morala. Martina Dalić nije mogla doći do mene bez saglasnosti premijera Plenkovića, te kukavice koja se krije već duže od godinu dana kao autor svega", naveo je Todorić.



I bilo je strašno, potvrđuje Todorić i dodao da je potom krenuo medijski linč, po priznanju Dalićeve kontaktirani su svi njegovi partneri.



"Jasno je kao bijeli dan - rušio se Agrokor, jer ja nisam htio da im ga dam. A Plenković je stajao iza svega", naveo je i istakao da se danas može potvrditi i dokazati da je Plenković razotkriven kao najodgovorniji za sve kriminalne radnje.



A to je, kaže, potvrdila i Dalićeva, koja je svojim iskazom do kraja, zajedno s Antom Ramljakom, razotkrila prirodu "mafiozne hobotnice i defacto i de jure potopila Andreja Plenkovića", za kojeg tvrdi da je "veleizdajnički premijer" koji nije imao hrabrost za istinu, već je sve bezočno mjesecima lagao.





(Tanjug)