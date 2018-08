Evropski komesar za politiku proširenja Johanes Han rekao je danas na neformalnom sastanku premijera Zapadnog Balkana u Draču da članstvo u EU zahtjeva više od, iako veoma važne, vladavine prava, odnosno i podsticaj rastu, zaposlenosti i prosperitetu.

Arhiv / 24sata.info

Rad na vladavini prava, prema njegovim riječima, kao i na ekonomskom rastu i radnim mjestima treba staviti u središte angažmana Evropske komisije sa regionom na njegovom putu ka članstvu.



"Potreban nam je podsticaj rastu, zapošljavanju i prosperitetu za region na putu ka članstvu to će biti odlučujuće da ubedi vaše građane, kao i one u današnjoj EU, da je naša zajednička ambicija članstva u EU dobitna (za obje strane)", rekao je Han, objavila je Evropska komisija.



Prema Hanovim riječima, regionalni ekonomski prostor (REA) je ključan za taj cilj, što potkrepljuje izvještaj Saveta za regionalnu saradnju (RCC) po kome je u posljednjih pet godina, što je period koji odgovara naporima da se razvije regionalna integracija, otvoreno više od 800.000 radnih mjesta.



Kako je naveo, trgovina unutar regiona je porasla prvi put za više godina, za 13 odsto u regionu CEFTA u 2017. u odnosu na 2016.



S obzirom na to, naše predviđanje da REA može da stvori oko 80.000 novih radnih mjesta do 2025. čak se čini opreznim, istakao je evropski komesar za politiku proširenja.



Uspostavljanje "jedinstvenog" tržišta sa 18 miliona ljudi bilo bi od velikog značaja za privatne investitore koji traže prilike i privuklo bi investicije potrebne kako bi zemlje postale prosperitetne članice EU.



Han je ukazao i na ključni značaj bolje povezanosti za trgovinu unutar regiona dodajući da je do sada za 29 projekata mobilisano više od 770 miliona evra ulaganja u tu oblast.



Evropski komesar je rekao i da je perspektiva članstva u EU već donela koristi regionu na polju trgovine i investicija ali da i dalje postoji veliki potencijal.



"Ako trgovina izmedju Evrope i šestorke sa Zapadnog Balkana, koja sada vredi 46 milijardi evra godišnje, može da se udvostruči, zašto to isto ne može da se desi u trgovini između zemalja regiona", zapitao se Han.



On je istovremeno ukazao da u poslovanju i investicijama u regionu još postoje prepreke ističući da je CEFTA tokom godina uložila značajne napore da smanji necarinske barijere ali da je napredak u implementaciji bio spor.



Premijeri sa Zapadnog Balkana koji su učestvovali na neformalnom sastanku u albanskoj luci Drač složili su se da ulože dodatne napore za stvaranje zajedničke ekonomske zone pre integracije u EU.



Domaćin skupa albanski premijer Edi Rama pozdravio je "drugačiji nivo političke volje i saradnje u regionu", dodajući da "nije praćen istim nivoom ekonomske saradnje".



Han je u Draču rekao i da je "važno promovisati region kao brend u turizmu, poljoprivredi, kao i da treba dalje poboljšati energetski sektor gde ima neiskorišćenog potencijala".



Kako navodi AP, premijerka Srbije Ana Brnabić i predsjedavajući Savjeta ministara BiH Denis Zvizdić nisu u Draču a sastanku prisustvuju visoki zvaničnici vlada dviju zemalja. Vlada Makedonije je saopštila da premijer Zoran Zaev nije otputovao u Drač zbog lošeg vremena.



U Draču je i prošle godine održan sličan sastanak zapadnobalkanske šestorke Srbije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Makedonije, Kosova i Albanije.

(Beta)