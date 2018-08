Osam autobusa s otprilike 400 radnika Uljanika, kojima se u Rijeci priključilo još deset autobusa s radnicima 3. maja, stiglo je danas u Zagreb.

Nakon sastanka s premijerom Andrejom Plenkovićem i ministrom gospodarstva, poduzetništva i obrta Darkom Horvatom, radnici su rekli da za sada ostaju u štrajku.



"Primio nas je premijer s tri ministra. Dobili smo informacije da će plaća biti do kraja tjedna, možda čak i dvije. Intenzivno pregovaraju s bankama. Zasad ostajemo u štrajku. Pregovara se s više banaka. Kad dobijemo plaću za srpanj prekidamo štrajk. I ministri misle da u restrukturiranje treba ići s novom upravom", kazali su predstavnici sindikata nakon sastanka s premijerom i ministrom.



"Vlada je u kontaktu s Europskom komisijom. Vidite što se dešava, vladi nije do toga da ima nezadovoljne radnike pred zgradom. Nisu nam rekli što su dogovorili s Europskom komisijom, ali dogovorili su neki modalitet", dodali su.



U međuvremeu, radnici koji protestuju ispred zgrade Vlade Hrvatske donijeli su izmet u peleni, prenosi "Index.hr" i dodaje da je policija legitimisala osobe koje su to uradile.

(24sata.info / NN)